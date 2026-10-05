Selección Colombia vs Perú, en vivo: dónde ver el partido amistoso de fecha FIFA 2026

En Claro Sports pueden informarse de todos los datos previos al juego entre la Selección Colombia y Perú en territorio norteamericano.

Colombia vs Perú, previa | Claro Sports

Se termina el fútbol a nivel de selecciones por el 2026. La Selección Colombia despide un año de Mundial con el duelo ante la Selección de Perú. Néstor Lorenzo tendrá su última chance para probar a todos los futbolistas que ha no ha visto o que han tenido poco y nada de participación en esta triple fecha FIFA.

Horario y dónde ver Colombia vs Perú de la fecha FIFA 2026

A continuación, se indican los horarios y señales disponibles para varios países del continente americano. Es importante que cada persona revise las guías de programación de los cableoperadores y servicios de streaming disponibles en su territorio.

Colombia: Caracol TV, RCN, Carcol Play, Ditu, Deportes RCN online, 6:45 p.m.

Caracol TV, RCN, Carcol Play, Ditu, Deportes RCN online, 6:45 p.m. México: Triller TV+ (internacional), 5:45 p.m.

Triller TV+ (internacional), 5:45 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): Fanatiz, 7:45 p.m.

Fanatiz, 7:45 p.m. Centroamérica (Costa Rica): Fanatiz y Repretel, 5:45 p.m.

Fanatiz y Repretel, 5:45 p.m. Argentina: Triller TV+ (internacional), 8:45 p.m.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Colombia vs Perú

Así formaría Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Royer Caicedo, Samuel Velásquez; Gustavo Puerta, Matías Orozco; Jhon Arias, Camilo Durán, Carlos Andrés Gómez y Kevin Viveros.

Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Royer Caicedo, Samuel Velásquez; Gustavo Puerta, Matías Orozco; Jhon Arias, Camilo Durán, Carlos Andrés Gómez y Kevin Viveros. Así formaría Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco, Marcos López; Bassco Soyer, Oslimg Mora, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún; Jairo Vélez y Alex Valera.

Antecedentes y últimos resultados de Colombia vs Perú

06.06.2025 | Colombia 0-0 Perú | Eliminatoria.

06.09.2024 | Perú 1-1 Colombia | Eliminatoria.

28.01.2022 | Colombia 0-1 Perú | Eliminatoria.

09.07.2021 | Colombia 3-2 Perú | Copa América.

20.06.2021 | Colombia 1-2 Perú| Eliminatoria.

Pronóstico fecha FIFA 2026: ¿Quién es el favorito de Colombia vs Perú según la IA?

Todo indica que le gran favorito para llevarse la victoria en el último partido amistoso de selecciones del 2026 es Colombia. Los dirigidos por Néstor Lorenzo no solamente estuvieron presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026, sino que también son los actuales subcampeones de la Copa América.

Si bien los últimos resultados no son nada favorable para el conjunto ‘tricolor’, la supremacía histórica le daría la primera opción de la victoria. Por su parte, Perú llega tras igualar a un gol ante México y perder por dos tantos a cero contra la Selección de Canadá.

Te puede interesar: