Posibles alineaciones del Colombia vs Perú por el amistoso FIFA 2026
Colombia juega su último amistoso FIFA contra Perú este 6 de octubre. Descubra las formaciones y dónde verlo en vivo.
La Selección Colombia está próxima a cumplir el último amistoso de esta fecha FIFA, el cual será contra su similar de Perú el martes 6 de octubre en Miami. El balance de los juegos anteriores es un empate y una derrota y ahora Néstor Lorenzo buscará ante este rival cerrar con una victoria que dé tranquilidad para el cierre de año.
Posible alineación de Colombia para el partido amistoso FIFA 2026
Así formaría Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Samuel Velásquez; Gustavo Puerta, Richard Ríos, Matías Orozco; Jhon Arias, Carlos Gómez y Luis Suárez. D.T.: Néstor Lorenzo.
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Posible alineación de Perú para el partido amistoso FIFA 2026
Así formaría Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López; Osling Mora, Wilder Cartagena, Piero Magallanes, Yhosimar Yotún; Jairo Vélez y Alex Valera. D.T: Mano Menezes.
¿Cómo y dónde ver a Colombia vs Perú por el amistoso FIFA 2026?
El partido entre el elenco colombiano y el peruano dará comienzo a las 6:45 p.m. y tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami. En cuanto a la transmisión, hay varias opciones para poder ver el encuentro. En televisión tanto Caracol como RCN emiten el compromiso. Por algunas de sus plataformas digitales también lo ofrecen, pues está disponible en el YouTube del Gol Caracol, por Ditu y por la app de RCN.
Últimos cinco partidos de Colombia
- 02.10.2026 | Colombia 0-1 Paraguay | Amistoso FIFA.
- 26.09.2026 | México 1-1 Colombia | Amistoso FIFA.
- 07.07.2026 | Suiza 0-0 (4-3) Colombia | Mundial 2026.
- 03.07.2026 | Colombia 1-0 Ghana | Mundial 2026.
- 27.06.2026 | Colombia 0-0 Portugal | Mundial 2026.
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Últimos cinco partidos de Perú
- 03.10.2026 | Canadá 2-0 Perú | Amistoso FIFA.
- 29.09.2026 | México 1-1 Perú | Amistoso FIFA.
- 26.09.2026 | Estados Unidos 4-1 Perú | Amistoso FIFA.
- 08.06.2026 | Perú 1-3 España | Amistoso FIFA.
- 05.06.2026 | Haití 1-2 Perú | Amistoso FIFA.