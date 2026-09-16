La Hormiga González, feliz por su gol en Europa League: “Soñaba con jugar en estos escenarios”

El mexicano fue titular ante Jagiellonia Białystok y colaboró en la remontada del conjunto griego durante la jornada 1.

Armando ‘La Hormiga’ González vivió una noche especial en Europa. El delantero mexicano fue titular con el Olympiacos en su debut dentro de la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-27 y respondió con un gol que ayudó al equipo griego a conseguir la victoria por 2-1 ante el Jagiellonia Białystok.

El conjunto polaco se adelantó en el marcador durante el primer tiempo, pero el mexicano apareció antes del descanso para igualar el encuentro y darle vida al Olympiacos. En la segunda mitad, el equipo de El Pireo completó la remontada para sumar sus primeros tres puntos dentro del torneo europeo.

Al finalizar el partido, González habló sobre la importancia del resultado y su anotación en una jornada que marcó su estreno en una competición continental. El atacante mexicano destacó que el triunfo era necesario para el grupo y compartió su alegría por haber contribuido con un gol.

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“Sí, fue una victoria muy importante. La necesitábamos como grupo y, gracias a Dios, pude marcar un gol”, expresó el delantero mexicano, tras finalizar el partido.

El momento del festejo también tuvo un significado especial para el exjugador de Chivas, quien explicó que su primera reacción fue buscar la reanudación del juego para intentar conseguir otro tanto, aunque después decidió compartir el momento con sus compañeros.

“Mi reacción fue tomar el balón para ir rápido al medio campo, pero vi que todos se quedaron festejando y dije: ‘Bueno, vamos a festejarlo’. Yo quería tomar rápido la pelota para buscar el segundo gol, pero estoy muy agradecido con Dios por estas oportunidades tan bonitas: primero por jugar en Europa y después por seguir marcando goles”, comentó.

Para González, disputar un partido de Europa League representó cumplir una meta que tuvo desde su infancia, cuando observaba los torneos internacionales y soñaba con participar en esos escenarios.

“Se me vienen a la cabeza todas las veces que de niño veía la Europa League y la Champions League, y soñaba con jugar en estos escenarios. Gracias a Dios me puso en estos momentos tan importantes y voy a seguir trabajando para dar mis mejores versiones y actuaciones”, señaló.

El delantero también recordó la emoción de escuchar el himno de la competencia antes del partido, un instante que relacionó con el camino que recorrió para llegar al fútbol europeo.

“Me acuerdo de los himnos y de todo ese momento. Estaba muy feliz y agradecido. Simplemente pensaba: ‘Gracias, Dios, por este escenario. Ahora toca disfrutarlo y hacer lo que sé hacer’”, explicó.

Además, González dedicó su anotación a su familia, en especial a su mamá, quien celebró su cumpleaños el mismo día de su debut goleador en Europa. El atacante relató que tuvo una cena mexicana para conmemorar la fecha.

“Encontré unas tortillas de harina en una tienda y me hice unos tacos para cenar. Ese fue mi festejo mexicano. Además, hoy es un día muy especial porque es cumpleaños de mi mamá. Mamá, te quiero mucho, feliz cumpleaños. Ese gol fue para ti”, compartió.

El mexicano también destacó el significado de representar al país en una competencia europea y aseguró que uno de sus objetivos es poner el nombre de México en alto.

“No solo fue para mi mamá, también para todos los mexicanos. Poner el nombre de México en alto es una de mis metas. Me pone muy contento que en el Día de la Independencia pueda marcar un gol para demostrar que los mexicanos somos capaces de muchas cosas”, afirmó.

Con su anotación y el triunfo ante Jagiellonia Białystok, Armando ‘La Hormiga’ González comenzó su camino en la Europa League con el Olympiacos con una actuación que le permitió sumar sus primeros minutos y su primer gol en una competencia continental.

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