Antigua es líder, pero vive tensión interna: los jugadores se pronuncian tras las declaraciones de Tapia

La situación se produce mientras Antigua ocupa el primer lugar del campeonato y todavía tiene un partido menos.

Antigua GFC vive horas claves | Media Concacaf

Tras la victoria 3-2 frente a Suchitepéquez, las declaraciones de Mauricio Tapia sobre su continuidad generaron una respuesta de los referentes del plantel, que decidieron expresar públicamente su posición.

Alexander Robinson y José Ardón, capitanes del conjunto colonial, hablaron ante los medios después de que el entrenador argentino mencionara algunas inconformidades internas. Ambos futbolistas respaldaron la gestión de Tapia y solicitaron que las diferencias puedan resolverse para mantener el rumbo deportivo del equipo.

La situación se produce mientras Antigua ocupa el primer lugar del campeonato y todavía tiene un partido menos. Además, el equipo mantiene su efectividad como local, con cinco victorias en cinco presentaciones, aunque los jugadores reconocieron que todavía existen aspectos futbolísticos por corregir.

Los capitanes de Antigua GFC respaldan a Mauricio Tapia

Robinson fue el primero en explicar la postura adoptada por el vestuario. “Hoy queríamos hacer un comunicado de parte de los jugadores y como capitanes con respecto a ciertas palabras que dijo el profesor (Tapia),** nada más queríamos aclarar que hay un respaldo por parte de nosotros hacia el profesor Tapia y pedir obviamente un respaldo al club, porque lo único que buscamos es el bienestar del equipo**, estar donde estamos en el primer lugar con un partido menos”, manifestó el defensor.

El costarricense también separó las cuestiones deportivas de la relación interna con el cuerpo técnico. “Estamos conscientes de que debemos de mejorar, pero solo queremos confirmar que estamos con el profe, que estamos con el cuerpo técnico. Fuera de los comentarios, el equipo está muy bien”, aseguró.

Ardón acompañó la postura de Robinson y puso el foco en las decisiones que deberán tomar las partes involucradas. “Estamos esperando las decisiones que se puedan tomar de junta directiva y de parte del cuerpo técnico. El grupo de jugadores está comprometido con la institución y esperamos de que esto se resuelva por el bien del equipo”, expresó.

MÁS INFORMACIÓN: Antigua GFC remonta ante Suchitepéquez y alcanza la cima

Las declaraciones dejan establecida la posición de los referentes del plantel mientras Tapia y la dirigencia deben resolver las diferencias internas que llevaron al entrenador a poner en duda públicamente su continuidad después del encuentro ante Suchitepéquez.

Antigua deberá gestionar esta situación mientras continúa su participación en el Apertura 2026. El equipo encabeza la clasificación con 21 puntos en ocho partidos, producto de siete victorias y una derrota, y mantiene un encuentro pendiente respecto de varios de sus perseguidores.

Te puede interesar