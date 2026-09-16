Olimpia vs Firpo por Copa Centroamericana Concacaf 2026: horario, canal y dónde ver en vivo

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Olimpia Firpo, en vivo y en directo | Claro Sports

Olimpia y Luis Ángel Firpo se enfrentan este jueves 17 de septiembre a las 21:15 p. m. de Honduras y El Salvador, en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. Tras el 3-0 conseguido por los Albos en la ida disputada en El Salvador, el conjunto hondureño llega con una amplia ventaja para buscar su clasificación a las semifinales. El encuentro podrá verse en Centroamérica por ESPN y Disney+ Premium.

Olimpia llega en un momento sobresaliente en la competición, con cinco victorias consecutivas y la posibilidad de alcanzar las semifinales por segunda edición seguida. El equipo hondureño, además, permanece invicto como local en la historia de la Copa Centroamericana, con siete triunfos y tres empates. Una nueva victoria también le permitiría alcanzar seis consecutivas en la edición 2026 e igualar el récord establecido por Alajuelense en 2023.

Por su parte, Firpo afronta una misión muy complicada después de la derrota sufrida como local. El conjunto salvadoreño necesita protagonizar una remontada en Tegucigalpa y, además, buscará convertirse en el primer club de El Salvador que consigue ganar un encuentro de fase eliminatoria de la Copa Centroamericana. Los equipos salvadoreños acumulan hasta el momento dos empates y cuatro derrotas en esta instancia.

¿A qué hora juega Olimpia vs Firpo por el partido de vuelta?

Olimpia vs Firpo se jugará este jueves 17 de septiembre a las 21:15 horas de Honduras, en el estadio Nacional Chelato Ucles. Será el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.

Horarios de Olimpia vs Firpo por país

País Hora Costa Rica 21:15 Guatemala 21:15 Honduras 21:15 El Salvador 21:15 Nicaragua 21:15 México (CDMX) 21:15 Colombia 22:15 Estados Unidos (ET) 23:15 Argentina 00:15

¿Dónde ver Olimpia vs Firpo EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Olimpia y Firpo se podrá ver en vivo en Centroamérica a través de ESPN, mientras que la opción de streaming será Disney+. La transmisión corresponde al encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. Disney+ permitirá seguir Olimpia vs Firpo en vivo por streaming en los territorios donde posee los derechos de la Copa Centroamericana. El acceso dependerá del plan y disponibilidad del servicio en cada país.

¿Qué resultado necesita cada equipo para clasificar a semifinales?

Olimpia comienza la vuelta con una ventaja global de 3-0, por lo que su panorama es ampliamente favorable. Los Albos avanzarán con cualquier victoria o empate e incluso pueden perder por uno o dos goles de diferencia. Por ejemplo, derrotas por 1-0, 2-0 o 3-1 igualmente clasificarían al conjunto hondureño. Firpo necesita ganar por al menos tres goles de diferencia, pero el resultado exacto importa debido al criterio de goles de visitante. Un 3-0 para Firpo dejaría el global 3-3 y también igualaría los goles de visitante, por lo que la eliminatoria tendría que ir al tiempo extra. En cambio, resultados como 4-1, 5-2 o cualquier triunfo por tres goles en el que Firpo marque cuatro o más tantos clasificarían directamente al conjunto salvadoreño por haber anotado más goles como visitante. Si Firpo consigue una victoria por cuatro o más goles de diferencia, también avanzará directamente. En caso de llegar al tiempo extra y mantenerse la igualdad después de los dos períodos adicionales de 15 minutos, la serie se definirá mediante tiros desde el punto penal.

Posibles alineaciones de Olimpia y Firpo

Ni Olimpia ni Firpo cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Bryan Ruiz y Silvio Rudman no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que se utilizaron en los últimos encuentros.

Olimpia: Edrick Menjívar; Kevin Güity, Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Emanuel Cuello; Edwin Rodríguez, Jack Jean-Baptiste, Raúl García, Nicolá Dibble; Jorge Álvarez y Yustin Arboleda. DT: Eduardo Espinel.

Firpo: Geonathan Barrera; Jonathan Jiménez, Eduardo Vigil, Wilber Arizala, Diego Flores; Michell Mercado, Mauricio Cerritos, Víctor García; Rafael Águila, Styven Vásquez y Diego Ortez. DT: Marvin Solano.

Olimpia vs Firpo: ficha del partido

Dato Información Partido Olimpia vs Firpo Competición Copa Centroamericana 2026 Instancia Cuartos de final – Vuelta Fecha Jueves 17 de septiembre Hora en Costa Rica 21:15 Estadio Nacional Chelato Ucles TV ESPN Streaming Disney+

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