Déiver Machado reaparece con su bautismo de gol en el fútbol ruso

Después de su llegada al Rodina Moscow, el lateral zurdo logra su primer gol en el reciente juego ante Rubin Kazan.

Deiver Machado y su llegada a Rusia | Foto: Rodina Moscow

Déiver Machado logra su primera alegría en una nueva etapa de su carrera. Llegó a la Copa del Mundo como variante en el puesto de lateral zurdo en la Selección Colombia. Alcanzó a tener cierto protagonismo en la competencia con Johan Mojica, quien regularmente era el dueño del puesto durante el certamen orbital.

El defensor militaba en el fútbol francés, primero en Lens y posteriormente en Nantes, donde finalizó vínculo luego de perder la categoría. Quedó como agente libre, hasta que el Rodina Moscú de Rusia se fijó en sus servicios y terminó incorporándolo el pasado 12 de septiembre. Incluso llegó a anotar en su debut oficial.

En efecto, el cafetero participó en el empate 1-1 de su nuevo equipo, como local, ante el Rubin Kazan por la fecha 9 de la Premier Liga de Rusia. Al menos cortó la mala racha de seis partidos al hilo sin sumar un punto. Machado fue el encargado del festejo local, pero Anderson Arroyo, otro colombiano, amargó las aspiraciones del cuadro dirigido por Juan Díaz.

El primer gol de Déiver Machado en Rusia

A los 78′ de compromiso, la localía capturó el único gol a favor gracias a Machado. Llegó como posición de ‘9’ a capitalizar un balón dividido desde la banda derecha. La diana tuvo complicidad del arquero rival, quien se dejó anticipar por el picante lateral.

El refuerzo del Rodina, quien milita como carrilero izquierdo en una defensa impar, no desaprovechó un centro al área de Magomedkhabib Abdusalamov. El balón llegó rasante al borde del área chica, hasta que Machado no dudó en pisar la pelota y mandarla a guardar.

🔥🇨🇴 GOL de Deiver Machado en el empate entre Rodina Moscú 🇷🇺 y Rubin Kazan por

La Liga Premier de Rusia. pic.twitter.com/KtMx2dZi2C — Julián Capera (@JulianCaperaB) September 16, 2026

Machado no anotaba desde hace casi dos años, cuando militaba en el Lens. El registro data del 21 de diciembre de 2024 en victoria fuera de casa contra Le Havre. Una eternidad para que volvera a tener esa alegría de frente a la portería rival.

Sin embargo, no es suficiente con la paridad final. El Rodina Moscú está de 14° en Liga con solo 5 puntos, ubicándose en zona de descenso. Su próximo juego será el domingo 11 de octubre, en condición de visitante, frente al CSKA de la capital rusa.

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