Facundo Medina sentencia al Celje y Bayer Leverkusen arranca con victoria

El equipo alemán no deja lugar a las sorpresas en su debut en la Europa League.

Leverkusen se estrena con triunfo en Europa League | REUTERS/Thilo Schmuelgen

Bayer Leverkusen comenzó con victoria su participación en la UEFA Europa League al imponerse 2-0 al Celje, en un encuentro que dominó durante buena parte del desarrollo y que terminó resolviendo gracias a la pelota parada. Un gol en propia puerta de Svit Seslar abrió el camino para los alemanes, mientras que el argentino Facundo Medina sentenció el resultado durante el segundo tiempo.

El equipo alemán dejó claras sus intenciones prácticamente desde el inicio. Moussa Diaby tuvo la primera aproximación apenas comenzado el partido y Patrik Schick también dispuso de una oportunidad antes de los diez minutos. Leverkusen instaló el juego cerca del área rival y comenzó a encontrar espacios especialmente por la banda derecha con las apariciones de Lucas Vázquez.

La insistencia encontró recompensa a los 15 minutos. Tras un tiro de esquina ejecutado por Aleix García, Edmond Tapsoba ganó de cabeza y obligó a Zan-Luk Leban a realizar una gran intervención, pero la acción terminó con Svit Seslar enviando accidentalmente la pelota a su propia portería. El autogol estableció el 1-0 para Leverkusen.

El conjunto local no se conformó con la ventaja y continuó buscando el segundo. Aleix García probó en varias oportunidades desde media distancia, mientras Malik Tillman, Schick y Martin Terrier participaron de las principales aproximaciones. Sin embargo, Celje consiguió resistir el mejor momento de su rival y mantuvo abierta la posibilidad de reaccionar.

De hecho, el equipo esloveno tuvo sus mejores ocasiones sobre la media hora. Benjamin Verbic exigió en dos oportunidades a la defensa y al arquero del Leverkusen, primero con un remate desde el sector izquierdo del área y después mediante un cabezazo. Cerca del descanso, Svit Seslar también conectó de cabeza un centro de Verbic, aunque sin conseguir el empate.

El 1-0 se mantuvo hasta el entretiempo y Leverkusen volvió a tomar la iniciativa en el comienzo de la segunda parte. Facundo Medina avisó a los 51 minutos con un remate desde el centro del área, mientras Celje trataba de mantenerse ordenado para encontrar alguna posibilidad de contraataque que le permitiera igualar el encuentro.

Con el paso de los minutos llegaron las modificaciones. Leverkusen renovó su equipo con los ingresos de Jarell Quansah, Afonso Moreira, Equi Fernández y Christian Kofane, mientras Celje también buscó respuestas desde el banco. El conjunto alemán continuó acumulando llegadas y encontró finalmente la tranquilidad que necesitaba nuevamente mediante una acción a balón parado.

A los 74 minutos, Facundo Medina convirtió el 2-0. Aleix García lanzó un centro después de un tiro de esquina y el defensor argentino apareció dentro del área para definir con la izquierda y ampliar la diferencia. El tanto terminó de inclinar un encuentro en el que Leverkusen había generado las mejores oportunidades y obligó al conjunto esloveno a asumir mayores riesgos en el tramo final.

Con la ventaja de dos goles, Bayer Leverkusen administró el cierre y aseguró sus primeros tres puntos, mientras Celje no encontró la reacción necesaria para poner en peligro el resultado. En la segunda jornada, el conjunto alemán visitará al Lech Poznan, mientras que Celje recibirá a Omonia buscando recuperarse de la derrota sufrida en su estreno.

Te puede interesar –