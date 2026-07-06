Alajuelense, con buenas sensaciones antes del inicio oficial de la temporada

Alajuelense cerró invicto su pretemporada antes de disputar su primer título oficial ante Herediano.

Alajuelense se prepara para la nueva temporada | @ldacr

Liga Deportiva Alajuelense terminó su etapa de preparación con motivos para ilusionarse antes de afrontar el primer desafío oficial del semestre. El equipo dirigido por Ismael Rescalvo completó cuatro partidos de fogueo sin conocer la derrota, con un balance de tres victorias, un empate, 14 goles a favor y apenas tres recibidos.

La pretemporada comenzó el 13 de junio con una igualdad 2-2 frente a Pérez Zeledón en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Jeison Lucumí y Akenai Samuels marcaron para los rojinegros en un encuentro que sirvió como primera prueba para comenzar a trasladar al campo los conceptos trabajados durante las sesiones de entrenamiento. Una semana más tarde, la Liga dio un paso adelante al vencer 2-1 a San Carlos, nuevamente en el CAR. Los delanteros Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar fueron los encargados de convertir, una señal positiva para un cuerpo técnico que durante esta preparación puso especial énfasis en mejorar la producción ofensiva del equipo.

La actuación más contundente llegó el 27 de junio ante Rancho Santa Ana de Nicaragua. Alajuelense se impuso por 7-0, con un doblete de Cisneros y anotaciones de Zaldívar, Lucumí, Yeison Molina, John Paul Ruiz y Deylan Aguilar. Más allá de la diferencia entre ambos equipos, el resultado permitió a los manudos consolidar mecanismos ofensivos y repartir protagonismo entre diferentes futbolistas.

El cierre de los fogueos elevó todavía más las buenas sensaciones. En el Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuelense derrotó 3-0 a Tepatitlán, campeón de la Liga de Expansión MX, gracias a los goles de Yeison Molina, Jeison Lucumí y Alexis Gamboa. De esta manera, el conjunto costarricense terminó invicto su preparación y con una nueva valla en cero.

La felicidad de Rescalvo

Rescalvo valoró el trabajo realizado durante estas semanas, aunque dejó claro que los marcadores no fueron el único parámetro de análisis. “El balance es positivo, más allá de los resultados, que siempre refuerzan el trabajo del grupo. Lo más importante es reconocer la identidad del equipo y el funcionamiento que vamos ajustando poco a poco para llegar bien a la Super Copa”, explicó el entrenador.

El técnico español también destacó la importancia de construir una mentalidad competitiva antes del comienzo de la actividad oficial. “Siempre en la pretemporada los resultados pasan a un segundo plano, pero es importante ganar para crear esa mentalidad ganadora”, señaló. Además, remarcó que el cuerpo técnico buscó desarrollar comportamientos ofensivos que permitan al plantel generar más situaciones y aprovechar el talento disponible.

Ahora llegará la primera prueba con puntos y un título en juego. Alajuelense enfrentará a Herediano el domingo 12 de julio a las 17:00 horas en el Estadio José Rafael “Fello” Meza por la Super Copa, un compromiso que permitirá comprobar si las buenas sensaciones de la pretemporada pueden trasladarse inmediatamente a la competencia oficial.

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