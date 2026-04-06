Mariano Torres posterga su renovación en Saprissa: ¿se queda?

Su contrato termina al final de la presente temporada.

Mariano Torres, la estrella del Saprissa | @SaprissaOficial

Mariano Torres volvió a ser determinante en Saprissa y encendió la ilusión de la afición morada. Este domingo, el capitán del Monstruo abrió el marcador en la goleada 4-0 ante Pérez Zeledón en La Cueva, un triunfo contundente que reafirma el buen momento del equipo en el Clausura 2026 y que también puso el foco sobre el futuro del referente argentino.

Tras su actuación, Torres fue consultado sobre su continuidad en el club, ya que su contrato con Saprissa finaliza el próximo 30 de junio. Aunque desde la institución ya manifestaron que la intención es renovarlo y mantenerlo como pieza clave del plantel, por ahora no hay un acuerdo cerrado ni certezas sobre cómo avanzarán las negociaciones.

En zona mixta, el mediocampista dejó en claro que todavía no tomó una decisión definitiva y que su prioridad es terminar el torneo de la mejor manera. “Yo me siento bien, me siento contento de ayudar al equipo. No he pensado nada todavía, quiero disfrutar el día a día. Cuando termine el campeonato hablaremos y tomaremos la mejor decisión”, afirmó el capitán morado.

Mariano Torres dice que se siente bien y que hablará con la directiva a final de torneo para ver una posible renovación. pic.twitter.com/Mgip7WZBBt — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 6, 2026

Sus palabras, sin embargo, pueden interpretarse como una señal positiva para Saprissa. En varias ocasiones se mencionó que la continuidad de Mariano dependería de cómo se sintiera físicamente, y el hecho de que reafirme que está bien y que se siente cómodo dentro del grupo alimenta las chances de que siga defendiendo la camiseta morada una temporada más.

Por ahora, el panorama sigue abierto. Mariano Torres postergó cualquier decisión hasta el cierre del Clausura 2026, por lo que Saprissa deberá esperar para saber si su líder continuará o si, finalmente, el argentino dará un paso al costado luego de convertirse en uno de los grandes ídolos recientes del club.

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