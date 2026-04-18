Mictlán vs Xelajú MC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Mictlán vs Xelajú MC, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Mictlán y Xelajú MC se enfrentan este domingo 19 de abril en el estadio La Asunción, en un partido correspondiente a la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El duelo presenta a dos equipos con objetivos distintos en la recta final del campeonato. En el último enfrentamiento entre ambos, Xelajú se impuso por 2-0.

Mictlán llega a este compromiso tras empatar 2-2 frente a Mixco en la jornada anterior. El equipo no solo arrastra irregularidad en resultados, sino que también está comprometido en la lucha por la permanencia. En la tabla acumulada suma 50 puntos y forma parte del grupo de equipos que pelean por no descender, junto a Guastatoya y Malacateco, todos igualados en unidades. Su diferencia de gol es la más baja entre ellos, lo que lo deja en una posición delicada. En este contexto, necesita sumar para no depender de otros resultados en el cierre del torneo.

Por su parte, Xelajú MC afronta el encuentro tras vencer 3-0 a Achuapa en su última presentación. Ese resultado le permitió mantenerse en la parte alta de la tabla y consolidar su rendimiento en el campeonato. El equipo buscará una nueva victoria que le permita sostener su posición en el tramo final del Clausura.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Mictlán vs Xelajú MC de la jornada 21 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Mictlán y Xelajú MC está programado para el domingo 19 de abril a las 17:00 horas y se disputará en el Estadio La Asunción. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mictlán vs Xelajú MC hoy

Ni Mictlán ni Xelajú MC cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 21 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Gabriel Álvarez y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Mictlán : John Faust, Jonas Herrarte, Renny Folleco, William Ramírez, Richard Monges, Cesar Chinchilla, Brandon Rivas, Osman Salguero, Kendel Herrarte, William Fajardo, Robin Betancourth. DT : Gabriel Álvarez

: John Faust, Jonas Herrarte, Renny Folleco, William Ramírez, Richard Monges, Cesar Chinchilla, Brandon Rivas, Osman Salguero, Kendel Herrarte, William Fajardo, Robin Betancourth. : Gabriel Álvarez Xelajú MC: Rubén Silva, Kevin Ruíz, Manuel Romero, Javier González, Claudio de Oliveira, Yilton Díaz, Antonio López, Jorge Aparicio, Harim Quezada, Elmer Cardoza, Yair Jaén. DT: Roberto Hernández.

Antecedentes y últimos resultados del Mictlán vs Xelajú MC en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mictlán y Xelajú MC:

1 de marzo de 2026 | Xelajú MC 2-0 Mictlán | Torneo Clausura

11 de octubre de 2025 | Mictlán 2-1 Xelajú MC | Torneo Apertura

2 de agosto de 2025 | Xelajú MC 0-0 Mictlán | Torneo Apertura

12 de abril de 2017 | Xelajú MC 2-3 Mictlán | Torneo Clausura

15 de febrero de 2017 | Mictlán 1-0 Xelajú MC | Torneo Clausura

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