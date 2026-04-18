Alajuelense vs Saprissa en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Alajuelense vs Saprissa, Liga de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa se enfrentan este domingo 19 de abril en el estadio Alejandro Morera Soto por una nueva edición del clásico nacional. Este partido, correspondiente a la jornada 16 del Torneo Clausura, tiene a dos equipos que llegan con necesidades diferentes en la tabla de posiciones.

Saprissa se presenta en la segunda posición del campeonato y necesita sumar para consolidarse en los puestos altos. El equipo morado viene de conquistar el Torneo de Copa, resultado que le permitió reforzar su confianza en la parte decisiva de la temporada. El objetivo inmediato es mantener el ritmo competitivo y no ceder terreno en la lucha por los primeros lugares.

Por su parte, Alajuelense afronta el compromiso con urgencia de puntos. El conjunto rojinegro se encuentra fuera de la zona de clasificación y está obligado a ganar para mantener opciones de avanzar en el torneo. El margen de error es mínimo, por lo que el clásico representa una oportunidad clave para revertir su situación en el cierre del campeonato.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Alajuelense vs Saprissa de la jornada 16 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Alajuelense y Saprissa está programado para el domingo 19 de abril a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Alejandro Morera Soto. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Alajuelense vs Saprissa hoy

Ni Herediano ni San Carlos cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que José Giacone y Walter Centeno no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Alajuelense : Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Aarón Salazar, Ronald Matarrita, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Joel Campbell, Anthony Hernández, Ronaldo Cisneros. DT : Machillo Ramírez.

: Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Aarón Salazar, Ronald Matarrita, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Joel Campbell, Anthony Hernández, Ronaldo Cisneros. : Machillo Ramírez. Saprissa: Abraham Madriz, Ricardo Blanco, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Gerald Taylor, Mariano Torres, Bancy Hernández, Jefferson Brenes, Gerson Torres, Tomás Rodríguez. DT: Hernán Medford

Antecedentes y últimos resultados del Alajuelense vs Saprissa en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Alajuelense y Saprissa:

21 de febrero de 2026 | Saprissa 2-1 Alajuelense | Torneo Clausura

20 de diciembre de 2025 | Alajuelense 3-1 Saprissa | Torneo Apertura

17 de diciembre de 2025 | Saprissa 2-2 Alajuelense | Torneo Apertura

19 de octubre de 2025 | Alajuelense 2-0 Saprissa | Torneo Apertura

30 de agosto de 2025 | Saprissa 0-1 Alajuelense | Torneo Apertura

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