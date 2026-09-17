¿Hernán Medford le ganó la batalla táctica? La llamativa respuesta de Amarini Villatoro

Dejó varias frases después de que Cartaginés eliminara al Saprissa de la Copa Centroamericana.

Cartaginés eliminó al Saprissa en la Copa Centroamericana | Media Concacaf

Amarini Villatoro consiguió una de sus victorias más importantes desde que llegó al fútbol de Costa Rica. Cartaginés derrotó 3-2 a Saprissa en el Fello Meza, ganó 5-4 en el global y avanzó a las semifinales de la Copa Centroamericana 2026. Después del encuentro, el entrenador guatemalteco habló sobre el duelo particular que mantuvo desde los banquillos con Hernán Medford.

Villatoro no tuvo problemas en reconocer la experiencia del entrenador morado e incluso admitió que hubo momentos del encuentro en los que su adversario interpretó mejor lo que estaba sucediendo. “Tiene mucha experiencia, sabíamos que la serie sería difícil, en momentos me ganó la lectura del partido”, aseguró.

Sin embargo, el guatemalteco inmediatamente puso el foco en la respuesta de sus futbolistas. “Pero los jugadores son los que resuelven en la cancha y mis jugadores resolvieron la serie en la ‘cartahora’”, expresó Villatoro después de una clasificación que se decidió con el penal convertido por Bernard Alfaro a los 89 minutos.

¿Qué dijo Amarini Villatoro sobre Hernán Medford?

El técnico también reconoció las dificultades que atravesó Cartaginés. Saprissa consiguió remontar el marcador y llegó a estar arriba 2-1 durante el segundo tiempo, un resultado que dejaba a los brumosos contra las cuerdas. Lejos de desordenarse, el equipo encontró el empate mediante Diego Armando Mesén y posteriormente consiguió el tanto definitivo.

“Nos tocó aguantar lo más que se pudo, el equipo está muy bien físicamente, llevamos 15 partidos y el equipo cierra muy bien”, explicó Villatoro. Para el entrenador, la condición física de sus jugadores fue uno de los factores que permitió mantener al equipo con posibilidades hasta los últimos minutos.

También hubo una respuesta al escenario que rodeó la eliminatoria. Villatoro recordó la historia y el peso de Saprissa dentro del fútbol de la región, pero remarcó que eso no determinaba lo que podía suceder sobre el terreno de juego. “Saprissa es un rival que respeto mucho, con una gran historia en el fútbol centroamericano, pero el fútbol es actualidad y podíamos clasificar”, afirmó.

Cartaginés y el pecho frío

El guatemalteco fue incluso más allá al referirse a algunas de las expresiones que habían rodeado a Cartaginés. “Se habló mucho de pecho frío”, recordó antes de reivindicar la respuesta de sus jugadores. Para Villatoro, su equipo demostró “jerarquía y aura” en los momentos decisivos de una eliminatoria en la que estuvo cerca de quedar afuera.

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La clasificación coloca nuevamente a Villatoro entre los cuatro mejores de Centroamérica después de haber alcanzado la final con Xelajú en 2025. Sin embargo, esta vez su mensaje estuvo centrado en sus futbolistas y en la capacidad que mostraron para recuperarse cuando la serie parecía escaparse.

Cartaginés ya espera en las semifinales por el ganador de Olimpia vs Luis Ángel Firpo. Villatoro tendrá un nuevo desafío internacional, pero dejó una primera respuesta después de superar a uno de los grandes referentes históricos de la región: respetó a Saprissa y a Medford, aunque recordó que la historia por sí sola no alcanza para ganar los partidos del presente.

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