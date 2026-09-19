Suchitepéquez vs Xelajú MC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Suchitepéquez vs Xelajú MC, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Suchitepéquez y Xelajú MC se enfrentarán este domingo 20 de septiembre por la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputará en el Estadio Carlos Salazar Hijo, con el conjunto venado como local. Los dos equipos llegan después de sufrir derrotas en la fecha anterior y buscarán recuperarse para sumar puntos importantes en la clasificación.

Suchitepéquez regresa a casa después de caer por 3-2 frente a Antigua GFC en la jornada 9. El equipo logró competir por el resultado, pero finalmente terminó sin sumar y ahora tendrá una nueva oportunidad ante su afición. El conjunto venado buscará mejorar principalmente en defensa y aprovechar su condición de local para conseguir una victoria que le permita avanzar posiciones en el Apertura 2026.

Por su parte, Xelajú MC también necesita reaccionar después de perder 2-1 contra Guastatoya en su presentación anterior. Los Superchivos afrontarán una nueva salida con la intención de recuperar terreno y encontrar mayor regularidad en el campeonato. El conjunto quetzalteco intentará controlar el partido y aprovechar sus oportunidades ante un Suchitepéquez que también necesita puntos. El duelo en el Carlos Salazar Hijo representa una posibilidad para ambos de dejar atrás los resultados de la jornada anterior y mejorar su situación de cara a la siguiente etapa del torneo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Suchitepéquez vs Xelajú MC de la jornada 10 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Suchitepéquez y Xelajú MC será el domingo 20 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Carlos Salazar Hijo y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Suchitepéquez vs Xelajú MC hoy

Suchitepéquez no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, mientras que Xelajú MC sufrió la expulsión por doble amarilla de Juan Cardona, quién no podrá ser de la partida. Se estima que Wilmer Ávila y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Suchitepéquez : Julio Secaida, Mafre Icuté, Wilson Díaz, Víctor Torres, César Madrid, Marco Rivas, Andrés Lezcano, Armando Zamorano, Carlos Artola, Fabricio González, Esvin De León. DT : Wilmer Ávila.

: Julio Secaida, Mafre Icuté, Wilson Díaz, Víctor Torres, César Madrid, Marco Rivas, Andrés Lezcano, Armando Zamorano, Carlos Artola, Fabricio González, Esvin De León. : Wilmer Ávila. Xelajú MC: Estuardo Sicán, Marcelo Hernández, Widvin Tebalan, Raúl Calderón, Kevin Ruíz, Juan Cardona, Ricardo Marquez, Jorge Aparicio, Yair Jaén, Steven Cárdenas, Diego Casas. DT: Roberto Hernández.

Antecedentes y últimos resultados del Suchitepéquez vs Xelajú MC en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Suchitepéquez y Xelajú MC:

11 de enero 2025 | Suchitepéquez 1-0 Xelajú MC | Amistoso

7 de abril de 2018 | Xelajú MC 4-3 Suchitepéquez | Torneo Clausura

11 de febrero de 2018 | Suchitepéquez 1-1 Xelajú MC | Torneo Clausura

12 de octubre de 2017 | Xelajú MC 4-1 Suchitepéquez | Torneo Apertura

9 de agosto de 2017 | Suchitepéquez 4-1 Xelajú MC | Torneo Apertura

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