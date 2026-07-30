Alajuelense vs Xelajú MC, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 1, goles y resultado en directo

Sigue el partido entre Alajuelense y Xelajú MC por la jornada 1 de la Copa Centroamericana 2026.

Alajuelense vs Xelajú MC, Copa Centroamericana, minuto a minuto | Claro Sports

La Copa Centroamericana 2026 tendrá uno de sus duelos más atractivos desde la primera fecha con el choque entre Alajuelense y Xelajú MC. El encuentro reunirá nuevamente a los protagonistas de la final de la edición pasada y ofrecerá un nuevo capítulo de una rivalidad reciente. El conjunto costarricense iniciará la defensa del título ante su afición, mientras que el equipo guatemalteco buscará comenzar el torneo con un resultado que le permita dejar atrás la derrota sufrida en la definición de 2025.

Liga Deportiva Alajuelense llega a su cuarta participación consecutiva en la competencia después de obtener el boleto como campeón del Torneo Apertura 2025 de Costa Rica. El equipo rojinegro ha marcado el ritmo de la Copa Centroamericana desde su creación, al conquistar las tres ediciones disputadas hasta el momento. También es el único club que ha estado presente en los 30 encuentros del torneo y encabeza varios registros históricos, entre ellos el de victorias y goles convertidos, con un balance de 18 triunfos, 10 empates y solo dos derrotas.

Xelajú MC, por su parte, afrontará su tercera experiencia en el certamen regional tras clasificarse gracias a su presencia en la final del Torneo Clausura 2026 de Guatemala. El conjunto altense hizo historia en la campaña anterior al convertirse en el primer representante guatemalteco en disputar una final de la Copa Centroamericana. Desde su debut suma cinco victorias, cuatro empates y cinco derrotas en 14 presentaciones, y volverá a contar con Antonio López como una de sus principales referencias ofensivas. El mediocampista es el máximo asistente histórico del torneo, con ocho pases de gol.

Transmisión en vivo del partido entre Alajuelense vs Xelajú MC | Exclusivo para Estados Unidos

¿A qué hora juega Alajuelense vs Xelajú MC y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 29 de julio?

El encuentro entre Alajuelense y Xelajú MC se disputará el miércoles 29 de julio a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Morera Soto, en la ciudad de Alajuela, Costa Rica. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Costa Rica y Guatemala.

Formaciones del Alajuelense vs Xelajú MC, al momento: así salen al partido de hoy

Ni Alajuelense ni Xelajú MC cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 1 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Ismael Rescalvo y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Alajuelense : Washington Ortega; Aaron Salazar, Yeison Molina, Alexis Gamboa, John Paul Ruiz; Celso Borges, Daniel Chacon, Creichel Pérez, Juan Pablo Añor, Kenyel Michel; y Ronaldo Cisneros. DT : Ismael Rescalvo.

: Washington Ortega; Aaron Salazar, Yeison Molina, Alexis Gamboa, John Paul Ruiz; Celso Borges, Daniel Chacon, Creichel Pérez, Juan Pablo Añor, Kenyel Michel; y Ronaldo Cisneros. : Ismael Rescalvo. Xelajú MC: Estuardo Sicán; Ernesto Monreal, Erick González, Javier González, Widvin Tebalan, José Castañeda; Jorge Aparicio, Yilton Díaz, Juan Cardona, Antonio López; y Diego Casas. DT: Roberto Hernández.

Últimos resultados y antecedentes del Alajuelense vs Xelajú MC

Será la tercera ocasión en la que se enfrenten Alajuelense y Xelajú MC a lo largo de su historia de manera oficial. Estos fueron los resultados:

26 de noviembre de 2025 | Alajuelense 1-1 Xelajú MC | Final Copa Centroamericana 2025

| Final Copa Centroamericana 2025 3 de diciembre de 2025 | Xelajú MC 1 (3)-(4) 1 Alajuelense | Final Copa Centroamericana 2025

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Alajuelense vs Xelajú MC

Liga Deportiva Alajuelense es el club más exitoso en la historia de la Copa Centroamericana de Concacaf, con tres títulos, conseguidos de manera consecutiva en 2023, 2024 y 2025. Además, es el único equipo que ha conquistado el torneo desde su creación.

Xelajú MC, en cambio, todavía no ha sido campeón. Su mejor actuación llegó en la edición de 2025, cuando alcanzó la final por primera vez, convirtiéndose en el primer club guatemalteco en disputar el partido por el título. Sin embargo, cayó ante Alajuelense en la definición por penales tras empatar 2-2 en el marcador global

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La fase de grupos se disputará durante cinco semanas consecutivas y contará con 20 equipos divididos en cinco grupos. Cada club enfrentará una sola vez a sus cuatro rivales, por lo que disputará cuatro partidos en total, con dos encuentros como local y dos como visitante.

Al finalizar esta etapa, los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final para continuar en la lucha por el campeonato. El formato mantiene la intensidad desde el primer partido, ya que cada jornada puede ser determinante en la pelea por la clasificación.

Además del título, la competencia volverá a otorgar importantes premios deportivos. Los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In obtendrán un lugar en la Copa de Campeones Concacaf 2027, mientras que el campeón recibirá un incentivo adicional: el pase directo a los octavos de final del máximo torneo de clubes de la confederación.

Te puede interesar