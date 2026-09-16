Sunderland vs AZ Alkmaar en vivo, Europa League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 16 de septiembre

¡¡¡BUENAS TARDES!!!

Sean todos ustedes bienvenidos a la fiesta del fútbol. La UEFA Europa League 2026-2027 comienza este miércoles 16 de septiembre con actividad de la fase de liga y presencia mexicana. Mateo Chávez y el AZ Alkmaar visitarán al Sunderland en el Stadium of Light, donde ambos clubes buscarán sus primeros puntos de la competencia.

El defensa mexicano, quien se formó en Chivas, inicia su segunda temporada con el conjunto de Alkmaar y llega al torneo europeo después de tener participación durante el comienzo de la campaña en Países Bajos. El futbolista de 22 años también ya apareció en el marcador durante la presente Eredivisie. Chávez anotó en la victoria 5-2 del AZ sobre Go Ahead Eagles del pasado 29 de agosto, encuentro en el que su equipo consiguió su cuarto triunfo de la campaña.

AZ consiguió su lugar en la Europa League después de conquistar la KNVB Beker 2025-2026, tras superar 5-1 al NEC Nijmegen en la final. El club neerlandés afrontará ocho partidos en la fase de liga y, después de su visita a Inglaterra, recibirá al Hapoel Beer-Sheva el próximo 15 de octubre. Del otro lado estará un Sunderland que inicia su participación continental después de conseguir su clasificación durante la temporada 2025-2026. Este será el primer enfrentamiento oficial entre Sunderland y AZ Alkmaar, por lo que la jornada inaugural marcará el inicio de su historial en torneos UEFA. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser espectacular.