Sunderland vs AZ Alkmaar en vivo, Europa League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 16 de septiembre
No te pierdas todas las acciones de este vibrante encuentro desde la cancha del Stadium of Light
Alineaciones del Sunderland vs AZ Alkmaar, al momento
Ambos técnicos echarán mano de sus mejores futbolistas disponibles, en el que será su debut en la UEFA Europa League:
Sunderland: Robin Roefs, Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Kevin Danso, Reinildo, Granit Xhaka, Noah Sadiki, Nilson Angulo, Enzo Le Fée, Malick Fofana y Brian Brobbey.
AZ Alkmaar: Jari De Busser, Elijah Dijkstra, Wouter Goes, Lewis Schouten, Mateo Chávez, Jordy Clasie, Peer Koopmeiners, Calvin Stengs, Dave Kwakman, Ro-Zangelo Daal y Mexx Meerdink.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 1 de la Europa League 2026?
Los aficionados en México podrán seguir el Sunderland vs AZ Alkmaar a través de Disney+, plataforma que cuenta con la cobertura de la UEFA Europa League mediante ESPN. Para acceder a todos los partidos de la competición se requiere el Plan Premium de Disney+, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
¿A qué hora juegan Sunderland vs AZ Alkmaar hoy 16 de septiembre en Europa League 2026?
El partido Sunderland vs AZ Alkmaar se disputa este miércoles 16 de septiembre de 2026 a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Stadium of Light de Sunderland, Inglaterra. UEFA establece el inicio del encuentro a las 21:00 horas de Europa Central.
El encuentro corresponde a la Jornada 1 de la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-2027. Esta ronda cuenta con 36 clubes y cada equipo disputará ocho encuentros ante rivales diferentes. Los primeros ocho lugares avanzarán de forma directa a octavos de final, mientras que los conjuntos ubicados del noveno al vigésimo cuarto puesto pasarán a una ronda eliminatoria previa.
¡¡¡BUENAS TARDES!!!
Sean todos ustedes bienvenidos a la fiesta del fútbol. La UEFA Europa League 2026-2027 comienza este miércoles 16 de septiembre con actividad de la fase de liga y presencia mexicana. Mateo Chávez y el AZ Alkmaar visitarán al Sunderland en el Stadium of Light, donde ambos clubes buscarán sus primeros puntos de la competencia.
El defensa mexicano, quien se formó en Chivas, inicia su segunda temporada con el conjunto de Alkmaar y llega al torneo europeo después de tener participación durante el comienzo de la campaña en Países Bajos. El futbolista de 22 años también ya apareció en el marcador durante la presente Eredivisie. Chávez anotó en la victoria 5-2 del AZ sobre Go Ahead Eagles del pasado 29 de agosto, encuentro en el que su equipo consiguió su cuarto triunfo de la campaña.
AZ consiguió su lugar en la Europa League después de conquistar la KNVB Beker 2025-2026, tras superar 5-1 al NEC Nijmegen en la final. El club neerlandés afrontará ocho partidos en la fase de liga y, después de su visita a Inglaterra, recibirá al Hapoel Beer-Sheva el próximo 15 de octubre. Del otro lado estará un Sunderland que inicia su participación continental después de conseguir su clasificación durante la temporada 2025-2026. Este será el primer enfrentamiento oficial entre Sunderland y AZ Alkmaar, por lo que la jornada inaugural marcará el inicio de su historial en torneos UEFA. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser espectacular.