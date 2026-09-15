Ganó, quedó líder y Mauricio Tapia soltó una bomba que nadie esperaba en Antigua GFC

El entrenador analiza marcharse de la institución.

Mauricio Tapia cree que puede marcharse del Antigua GFC | @soyantiguagfc

Antigua GFC alcanzó el liderato del Torneo Apertura 2026, pero la noticia más inesperada llegó después del partido. Mauricio Tapia sorprendió al poner en duda su continuidad como entrenador de los coloniales apenas minutos después de la victoria 3-2 frente a Suchitepéquez y anticipó que en las próximas horas analizará su futuro debido a situaciones internas con las que no está conforme.

“Intentaremos seguir compitiendo en el torneo, siempre y cuando sigamos en el cargo, hay unas cosas que no me están gustando y creo que mañana vamos a replantear lo que suceda”, manifestó Tapia tras ek oartudi. Sus palabras generaron inmediatamente incertidumbre alrededor de un proyecto que, desde lo deportivo, acaba de alcanzar el primer lugar del campeonato.

El entrenador argentino evitó revelar específicamente qué provocó su malestar, aunque sí realizó una aclaración importante: el problema no está relacionado con sus futbolistas. “Son cosas internas, no tiene nada que ver con el plantel, pero me quiero tomar un segundo para pensar las cosas”, explicó.

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No es la primera señal de inconformidad que deja Tapia durante esta segunda etapa al frente de Antigua. Después de la eliminación en la fase de grupos de la Copa Centroamericana, el entrenador había asegurado que “se sentía solo”, una declaración que ya había dejado expuestas algunas diferencias alrededor de su situación dentro de la institución.

Ahora el escenario vuelve a generar interrogantes, pero en un momento deportivo completamente diferente. Antigua derrotó 3-2 a Suchitepéquez, alcanzó los 21 puntos después de nueve jornadas y desplazó a Municipal del primer lugar. En pleno buen momento del equipo, el futuro de su entrenador quedó inesperadamente en suspenso.

¿Mauricio Tapia puede dejar Antigua GFC?

Por ahora, Tapia no anunció su renuncia ni Antigua confirmó su salida. El propio entrenador adelantó que se tomará un tiempo para analizar la situación y espera definir su futuro después de conversar sobre los aspectos internos que provocaron su descontento.

Su posible alejamiento tendría todavía mayor impacto por su historia reciente con el club. Tapia atraviesa su segunda etapa con los panza verdes y viene de conducirlos al bicampeonato tras conquistar el Clausura y el Apertura 2025, mientras que actualmente vuelve a tenerlos en lo más alto del fútbol guatemalteco.

Antigua queda así ante una situación tan inesperada como particular: es el nuevo líder del Apertura 2026, pero no tiene asegurada la continuidad del entrenador que lo llevó hasta la cima. Las próximas horas serán determinantes para conocer si las diferencias pueden resolverse o si el ciclo de Mauricio Tapia llega nuevamente a su final.

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