El Lyon vence con suspenso al Anderlecht y debuta con buen sabor en la Europa League

Aunque sufrió más de la cuenta, el equipo francés conquistó su primera victoria ante los belgas en el inicio de la fase de liga.

Lyon vence al Anderlecht | JOHN THYS / AFP

El Olympique de Lyon se llevó tres puntos de mucho valor a su país. No era una visita fácil, pero dejó la piel para llevarse el triunfo por 1-2 ante un Anderlecht valeroso, que pecó por ineficaz y se quedó con las manos vacías a pesar del inmenso esfuerzo por igualar. Respiró profundo el cuadro galo tras el pitazo final.

Noah Nartey (8′) y Keito Nakamura (22′) rompieron el cero para la visita, poniendo todo cuesta arriba para el elenco anfitrión. Aunque llegó varias veces, solo pescó el descuento de Mihajlo Cvetkovic (61′). Un tanto que no alcanzó para asaltar al menos un punto en el Lotto Park.

El compromiso tenía una alta cuota de electricidad por las llegadas de ambos bandos. Si se habla puntualmente del primer tiempo, un ida y vuelta intenso dejó como favorecedor al Lyon. Mostró más eficacia el cuadro galo fuera de su casa, lavándose la cara ante algunos problemas que tuvo en el plano doméstico.

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Inicio feroz de los franceses

La visita mostró más ímpetu. Apenas al primer minuto, Mohamed Ouédraogo tuvo un cabezazo de mucho peligro que salvó con lo justo el portero rival. Pasó un rato y el equipo de Paulo Fonseca encontró el gol a través de Noah Nartey.

En una acción profunda por derecha, Kaïl Boudache desbordó y lanzó centro rumbo al área. Después de un despeje a medias, el volante danés se sacudió al ejecutar la conversión. Fue un tiro rasante, de pierna derecha, que se coló junto al palo contrario. Primer gol que mostraba las intenciones de Les Gons.

Vuelve y juega. Alargó la cuenta en un rebote Keito Nakamura, el extremo japonés que venía de resaltar en la última Copa del Mundo con su país. Después de los 20 minutos, el propio atacante armó la jugada, proponiendo en el uno contra uno al hombre que le marcaba. Enganchó hacia adentro y metió un derechazo que se desvió en la espalda de Enric Llansana, sin nada que hacer para el portero.

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Un descuento que no alcanzó

El Anderlecht se guardó para la etapa complementaria. Con algunas variantes, mejoró notablemente su cara y puso contra las cuerdas al Lyon, al punto de lograr el descuento a través de Mihajlo Cvetkovic. A la hora del compromiso, los belgas recortaban distancias para ponerse en partido.

En una terrible salida de Clinton Mata, interceptó Ali Maamar para lanzar el centro arriba. Actuando con categoría en el área, el delantero serbio de apenas 19 años no falló al meter tremendo cabezazo a las redes. Si bien el portero adivinó el destino del balón, fue tan bueno el remate que su manotazo no impidió el descuento parcial.

Después del festejo de la localía, el partido cambió en su totalidad. El Anderlecht tuvo más vocación ofensiva y generó tres claras, entre un despeje de la defensa en línea de gol, otra salvada del arquero y remates cruzados cerca a los palos. Su contrincante defendió a capa y espada en aras de conquistar el resultado.

La escuadra de Paulo Fonseca obtiene gasolina y tres puntos de mucho valor. Su próximo rival será Rennes el próximo sábado 19 de septiembre por la fecha 5 de la Ligue 1. Por su parte, el Anderlecht será local frente al Zulte Waregem por la jornada 7 de la Jupiler League el mismo día.

Resumen Anderlecht vs Lyon: resultado, goles y estadísticas

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