Benfica asalta San Siro y deja al Milan sin fiesta en la semana del centenario del estadio

Lukébakio y Kaminski firmaron el triunfo portugués; Trubin sostuvo la ventaja ante la reacción tardía de los rossoneri

El Benfica conquistó San Siro con una victoria 0-2 sobre el Milan, en la primera jornada de la Fase de Liga de la Europa League 2026-27. Dodi Lukébakio y Jakub Kaminski marcaron los goles de un conjunto portugués que manejó los tiempos del partido y exhibió las carencias de una pálida versión rossonera.

El golpe resultó todavía más doloroso por el escenario y el momento. Milan disputó su primer partido europeo de la temporada en la semana del centenario de San Siro, cuya celebración oficial está programada para el 19 de septiembre. Además, los italianos nunca habían perdido ante Benfica después de cuatro victorias y dos empates en seis enfrentamientos continentales.

Lukébakio rompe el equilibrio y Benfica toma el control

El equipo dirigido por Marco Silva tomó la iniciativa desde los primeros minutos. Jhon Durán avisó al 4’ con un remate desviado a tiro de esquina, mientras João Palhinha y Fredrik Aursnes controlaban el mediocampo. Milan respondió con una incorporación de Samuel Chukwueze, pero la defensa visitante cerró cualquier camino hacia Anatoliy Trubin.

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Los portugueses dominaron ante una pálida versión rossonera | Reuters

La superioridad portuguesa encontró premio al minuto 16. Kaminski abrió hacia Lukébakio, quien recibió por la izquierda, se internó hacia el centro ante la pasividad de Davide Bartesaghi y sacó un zurdazo preciso que superó a Mike Maignan. El belga convirtió su segundo gol de la temporada y silenció a San Siro con el 0-1.

Benfica estuvo cerca de ampliar su ventaja ocho minutos más tarde. Ardon Jashari perdió el balón en una zona comprometida y Georgiy Sudakov disparó desde fuera del área, pero el poste derecho evitó el segundo gol. Milan tenía mayor posesión, aunque su circulación era lenta, imprecisa y sin movimientos que permitieran conectar con Gonçalo Ramos.

Los rossoneri intentaron reaccionar mediante disparos de Filippo Terracciano y Jashari. El primero exigió a Trubin desde larga distancia y el segundo rozó el travesaño al minuto 41. Sin embargo, Benfica llegó al descanso con una ventaja merecida, mientras los aficionados locales despidieron al Milan con algunos silbidos.

Kaminski sentencia al Milan pese a los cambios de Amorim

Rúben Amorim intervino durante el descanso con los ingresos de Christian Pulisic y Mario Gila por Omari Hutchinson y Terracciano. La respuesta pareció inmediata: Bartesaghi probó de cabeza y Koni De Winter desperdició una oportunidad clara al mandar su disparo fuera. El Milan adelantó líneas, pero dejó espacios que Benfica no tardó en aprovechar.

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Al minuto 53 llegó la sentencia. Souffian El Karouani avanzó por la izquierda y colocó un servicio hacia el centro, donde Kaminski apareció completamente libre entre los tres defensores del Milan. El polaco remató de primera intención y mandó el balón debajo del travesaño para establecer el 0-2.

Amorim agotó sus recursos con Diego Moreira, Alexis Saelemaekers y Adrien Rabiot. Pulisic tuvo dos ocasiones para reducir la diferencia: primero remató directamente hacia Trubin y después obligó al guardameta ucraniano a realizar una de las mejores atajadas del encuentro con un disparo colocado cerca del poste.

Benfica también pudo aumentar la cuenta mediante sus rápidos contragolpes. Sudakov fue detenido por Gila cuando se dirigía hacia el área, Lukébakio volvió a probar a Maignan y Gianluca Prestianni desperdició una transición con la defensa local completamente desordenada. Los portugueses administraron la ventaja sin renunciar al tercer gol.

El silbatazo final confirmó una noche histórica para las Águilas: su primera victoria europea sobre el Milan y tres puntos en el comienzo de la Fase de Liga. Los rossoneri cerraron sin goles una presentación marcada por los errores defensivos, la falta de ideas y una derrota que apagó la celebración en la semana de los 100 años de San Siro.

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