Rafa Márquez pierde a Julián Quiñones y Raúl Jiménez para su debut con México

Dos referentes del ataque mexicano quedarán fuera de los primeros amistosos del nuevo proceso; César Montes podría aparecer en la convocatoria

Quiñones y Raúl Jiménez serán bajas del Tri para la Fecha FIFA | Imago7

La selección mexicana tendrá dos bajas en el ataque para el inicio de la era de Rafael Márquez. Julián Quiñones y Raúl Jiménez no serán convocados para los cuatro partidos amistosos que el Tricolor disputará entre septiembre y octubre, debido a los problemas físicos que presentan a pocos días de que se conozca la primera lista del nuevo seleccionador.

En el caso de Julián Quiñones, TUDN, adelantó que el atacante quedaría fuera de la convocatoria debido a una molestia muscular sufrida durante su último compromiso con el Al-Qadisiya. Claro Sports pudo confirmar que el delantero no formará parte del llamado de Rafael Márquez, por lo que deberá concentrarse en su recuperación antes de volver a la actividad con la selección mexicana.

La ausencia llega cuando Quiñones atraviesa un periodo de producción ofensiva con su club. El atacante suma 34 goles durante 2026 y fue el mexicano con más anotaciones en el año, además de registrar cuatro tantos y una asistencia durante la Copa del Mundo. En sus compromisos más recientes con Al-Qadisiya también había retomado el camino del gol, con anotaciones ante Al-Shabab, Al-Diriyah, Al-Ettifaq y Al-Wasl.

Para Márquez, la baja representa un ajuste en una zona que comenzará a definir desde su primera concentración rumbo al Mundial de 2030. Quiñones había formado parte de la base reciente del Tricolor y su rendimiento lo colocaba entre las alternativas ofensivas para los encuentros ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

Raúl Jiménez tampoco estará disponible para esta Fecha FIFA. El delantero sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla durante el partido de la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa entre Wolverhampton y Everton, situación que lo deja fuera de los primeros encuentros bajo el mando de Rafael Márquez.

Jiménez abandonó el campo antes del descanso después de disputar un balón con Tyler Dibling. Las asistencias médicas ingresaron y el mexicano fue sustituido al minuto 38. Wolverhampton terminó eliminado de la competencia tras perder 1-0 en la nueva casa del Everton, con un gol de Charly Alcaraz al minuto 80. El atacante registra tres goles y una asistencia en nueve encuentros desde su regreso a los Wolves.

Otro caso que deberá administrar el cuerpo técnico es el de César Montes. El defensa podría aparecer dentro de la primera convocatoria de Rafa Márquez, aunque también arrastra un problema físico, por lo que sus posibilidades de sumar minutos durante los cuatro amistosos serían reducidas. Su presencia permitiría que el seleccionador tenga al central dentro de la concentración y valore su evolución durante la ventana internacional.

La primera convocatoria de Márquez marcará el comienzo formal de la renovación del Tricolor después del Mundial de 2026. Además de definir cómo cubrir las ausencias de Quiñones y Jiménez, el entrenador tendrá la posibilidad de observar nuevas opciones y mantener parte de la base del proceso anterior. Claro Sports informó que Chivas podría aportar hasta seis futbolistas en distintos momentos de esta primera ventana, aunque para el duelo inicial ante Colombia existe un límite de dos jugadores convocados por club de la Liga MX.

Más información | Selección Mexicana: horarios confirmados de sus amistosos de septiembre y octubre

¿Cuándo juega México en la primera Fecha FIFA de Rafael Márquez?

La selección mexicana disputará cuatro partidos en Estados Unidos entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre. Rafael Márquez debutará como entrenador de la selección mayor frente a Colombia en Baltimore y posteriormente enfrentará a Perú, Estados Unidos y Chile. Los encuentros podrán seguirse en territorio mexicano a través de Claro Sports Premium.

México vs Colombia: sábado 26 de septiembre, 19:00 horas, M&T Bank Stadium de Baltimore.

sábado 26 de septiembre, 19:00 horas, M&T Bank Stadium de Baltimore. México vs Perú: martes 29 de septiembre, 19:00 horas, Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

martes 29 de septiembre, 19:00 horas, Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. Estados Unidos vs México: sábado 3 de octubre, 20:00 horas, State Farm Stadium de Phoenix.

sábado 3 de octubre, 20:00 horas, State Farm Stadium de Phoenix. México vs Chile: martes 6 de octubre, 20:30 horas, Memorial Coliseum de Los Ángeles

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