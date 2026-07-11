Santa Lucía Cotzumalguapa vs Aurora en vivo: dónde mirar la Supercopa Guatemala 2026

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Santa Lucía Cotzumalguapa vs Aurora, Supercopa Guatemala, en vivo y en directo

Santa Lucía Cotzumalguapa y Aurora se enfrentarán este domingo 12 de julio a las 11:00 horas en el Estadio Municipal de Santa Lucía, en una de las semifinales de la Supercopa de Guatemala 2026. Ambos equipos buscarán avanzar a la definición del torneo tras superar una exigente ronda de cuartos de final.

Santa Lucía Cotzumalguapa consiguió su clasificación luego de eliminar a Xelajú MC en un partido que se resolvió en el tiempo extra. El conjunto escuintleco se impuso por 3-2, gracias al doblete de Rafael Agámez y al tanto decisivo de Jaime Palma, luego de que Harim Quezada y Ángel López marcaran para el cuadro quetzalteco. Ese resultado permitió a los jaguares dar una de las sorpresas de los cuartos de final y mantenerse en la pelea por el título.

Aurora, por su parte, aseguró su lugar entre los cuatro mejores tras derrotar 2-1 a Chiquimulilla. Julio Rodríguez abrió el marcador y Víctor Urías convirtió el gol de la victoria, mientras que Igor Dos Santos descontó para el rival. El conjunto aurinegro llega a esta semifinal con la intención de mantener su buen momento y buscar un triunfo que lo coloque en la final de la Supercopa de Guatemala 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Santa Lucía Cotzumalguapa vs Aurora de las semifinales de la Copa Guatemala?

El encuentro entre Santa Lucía Cotzumalguapa y Aurora está programado para el domingo 12 de julio a las 11:00 horas y se disputará en el Estadio Municipal de Santa Lucía. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TvGT.

¿Cómo se juega la Supercopa de Guatemala 2026?

La Supercopa de Guatemala 2026 reúne a 16 equipos de las cuatro principales categorías del fútbol guatemalteco y se disputa bajo un formato de eliminación directa. El torneo comienza en los octavos de final y continúa con cuartos, semifinales y la gran final, programada para el 18 de julio en el Estadio Cementos Progreso. En las primeras rondas, el equipo de menor categoría tiene el derecho de jugar como local, una regla que busca equilibrar la competencia y darle protagonismo a los clubes del ascenso.

¿Qué equipos participan en la Supercopa de Guatemala 2026?

La edición 2026 contará con representantes de la Liga Nacional, Primera, Segunda y Tercera División. Antigua GFC, Xelajú MC, Mixco y Aurora lideran la participación de la máxima categoría, mientras que clubes como Nueva Santa Rosa, San Pedro, Santa Lucía Cotzumalguapa, Chiquimulilla, Amatitlán, Poptún FC, Sayaxché, Fraijanes, Toros de Taxisco, Flores FC, Municipal R-19 y Acatenango buscarán dar la sorpresa. El formato convierte a la Supercopa en uno de los torneos más atractivos del calendario guatemalteco al enfrentar a equipos de diferentes divisiones en partidos de eliminación directa.

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