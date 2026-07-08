El polémico club joven al que llega Oscar Santis en Malasia

El legionario se muda al Brunei.

Óscar Santis, durante un Guatemala-Panamá. (REUTERS)

Una de las novedades más resonantes del último mercado de pases internacional relacionado a Guatemala tiene que ver con el fichaje de Oscar Santis por el Brunei de la primera división del fútbol de Malasia. El ex jugador de Antigua, club en el que fue bicampeón durante 2025, se incorporó al club en los últimos días y buscará con su aporte darle soluciones a una de las peores ofensivas del torneo.

En el último torneo, Brunei quedó 10° de trece equipos con apenas 23 puntos de 72 posibles, anotando solo 30 goles y por ende protagonizando un campeonato para el olvido. Es un club que si bien le significará una diferencia económica al legionario, resta ver si le aporta calidad y mejora en lo deportivo, el gran desafío de Santis que para el caso, llega en gran nivel.

Las dudas tienen una explicación lógica. En el último torneo, el DPMM FC finalizó en la décima posición entre trece participantes, sumando apenas 23 puntos de los 72 posibles. Además, convirtió solamente 30 goles a lo largo del campeonato, cifras que reflejan una campaña muy discreta y que evidencian el difícil momento deportivo que atraviesa la institución.

Precisamente por ello, uno de los principales desafíos para Santis será convertirse en uno de los referentes ofensivos del equipo y ayudar a cambiar esa realidad. El atacante llega en uno de los mejores momentos de su carrera, luego de consolidarse como una de las principales figuras de Antigua y de la selección nacional de Guatemala, por lo que la expectativa estará puesta en que pueda marcar diferencias desde el comienzo de la temporada.

Más allá del presente deportivo, el DPMM FC es una institución relativamente joven dentro del fútbol asiático. Su fundación oficial se produjo en el año 2000, aunque sus orígenes se remontan a 1994, cuando comenzó como un equipo universitario. Con el paso de los años, el crecimiento institucional y el respaldo económico permitieron profesionalizar el proyecto, dando origen al club que actualmente compite en el máximo nivel.

Antes de llegar a la primera división, el equipo disputó distintos torneos regionales entre los años 2000 y 2005. Sus buenos resultados durante ese período le permitieron ganarse un lugar entre los clubes más importantes del país y obtener el ascenso a la máxima categoría en 2006. Lejos de conformarse con participar, sorprendió a todos al finalizar en un histórico tercer lugar durante su primera temporada, un logro impensado para una institución con tan poca trayectoria.

El DPMM también tuvo una etapa muy particular en su historia al competir en la Liga Premier de Singapur. A partir de 2009 pasó a formar parte de ese campeonato buscando elevar su nivel competitivo, aunque posteriormente sufrió una suspensión impuesta por la FIFA debido a una intervención gubernamental en la administración del club, situación que obligó a interrumpir temporalmente su participación internacional hasta regularizar su situación institucional.

Ahora será el turno de Óscar Santis de escribir un nuevo capítulo en la historia del club. El futbolista guatemalteco no solo intentará consolidarse como una de las figuras del equipo, sino también demostrar que atraviesa el mejor momento de su carrera. Su rendimiento será seguido de cerca tanto por la afición de Guatemala como por el cuerpo técnico de la selección nacional, que espera que este nuevo desafío le permita mantener el nivel que lo convirtió en una de las principales armas ofensivas del combinado chapín.

Te puede interesar