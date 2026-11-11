Aurora vs Mixco en vivo: dónde mirar el Apertura 2026 de la Liga de Guatemala

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Aurora Mixco, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Aurora recibe a Deportivo Mixco por la jornada 20 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un encuentro que puede mover la pelea por la clasificación. Los aurinegros vuelven a la actividad después de la postergación de su partido contra Municipal y necesitan recuperar el impulso para mantenerse en puestos de playoffs. Los chicharroneros, por su parte, llegan entre los protagonistas del campeonato y quieren seguir presionando por un lugar directo en las semifinales.

Aurora ocupa el séptimo lugar con 25 puntos, producto de ocho victorias, un empate y nueve derrotas. El equipo de Saúl Phillip llega después de una jornada sin actividad, ya que su compromiso ante Municipal por la fecha 19 fue reprogramado. En su última presentación cayó 2-0 como local ante Antigua GFC, resultado que terminó con una racha de cinco partidos invicto, con cuatro triunfos y un empate. Ahora, los aurinegros buscarán reencontrarse con la victoria para escalar posiciones y fortalecer sus posibilidades de clasificar a los playoffs.

Por su parte, Deportivo Mixco es tercero con 31 unidades, tras nueve triunfos, cuatro empates y seis derrotas. El conjunto de Fabricio Benítez viene de vencer 2-1 a San Pedro como local, una victoria que le permitió recuperarse del tropiezo ante Comunicaciones en la jornada anterior. Esa caída frente a los Cremas fue la única en sus últimos nueve encuentros, una muestra de la regularidad que lo mantiene en la pelea de arriba. Los chicharroneros intentarán sostener ese paso para acercarse a uno de los boletos directos a semifinales.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Aurora vs Mixco de la jornada 20 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Aurora y Mixco será el jueves 12 de noviembre a las 16:00 horas en el estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Aurora vs Mixco hoy

Ni Aurora ni Mixco cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 20 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Además, Héctor Morales no estará disponible en Aurora por estar convocados por Luis Fernando Tena a la Selección de Guatemala mientras que en Mixco estarán ausentes Allen Yanes y José Bolaños, también convocados. Se estima que Saúl Phillip y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Aurora: Liborio Sánchez; Carlos Flores, Marcos Acosta, Klisman García; Daniel Baján, José Grajeda, Roger Hernández, Eddie Ibarguen; Víctor Urias, Diego Ruiz y Carlos Monterroso. DT: Saúl Phillip.

Mixco: Kevin Moscoso; Jeshua Urizar, Diego Méndez, Manuel Moreno, Rodrigo Marroquín; Christian Ojeda, Fabián Cuero, Melvin Gómez; Kennedy Rocha, Lynner García y Yonathan Pozuelos. DT: Fabricio Benítez.

Antecedentes y últimos resultados del Aurora vs Mixco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Aurora y Deportivo Mixco:

13 de septiembre de 2026 | Deportivo Mixco 3-2 Aurora | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 19 de abril de 2026 | Deportivo Mixco 4-0 Aurora | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 1 de marzo de 2026 | Aurora 1-1 Deportivo Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 30 de noviembre de 2025 | Aurora 1-0 Deportivo Mixco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 20 de septiembre de 2025 | Deportivo Mixco 2-2 Aurora | Torneo Apertura 2025

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