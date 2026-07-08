¿Qué viene para Colombia tras despedirse del Mundial 2026?

Tras la eliminación del Mundial 2026 a manos de Suiza, el elenco ‘Cafetero’ tendrá que ir mirando hacia el futuro.

James y Luis Díaz tras la eliminación con Suiza | Reuters

Triste final para la Selección Colombia en el Mundial 2026. La ‘Tricolor’ quedó fuera de la cita orbital al perder con Suiza en los penales, pues el partido terminó 0-0 y en esa definición los europeos avanzaron de ronda. Ahora el cuadro nacional deberá ir de a poco pasando página e ir pensando en lo que viene.

Sin duda esto es un duro golpe para el conjunto ‘Cafetero’, pues en el papel se esperaba que el equipo avanzara más en el certamen. Si bien el saldo dice que los dirigidos por Néstor Lorenzo no perdieron en esta edición, queda un sabor amargo luego de quedar fuera casi que de manera tempranera.

No obstante, Colombia ya debe ir pensando en lo que viene, pues hay que ir planificando cambios sobre todo por temas generacionales. Además de eso, hay competencias que se avecinan y desde ya hay que ir mirando cómo se van a encarar para volver a ser protagonistas y buscar dar un salto de mayor calidad.

¿El proceso Lorenzo se mantiene?

El entrenador es parte fundamental de cualquier proceso y eso es lo primero que debe mirar Colombia tras su participación en el Mundial 2026. El contrato del argentino en teoría va hasta finales de este mes de julio y todavía no hay nada exacto sobre su continuidad. Rumores afirman que la intención de la FCF es ampliarle el vínculo.

Eliminatorias y Copa América los próximos retos

Una vez se defina si el timonel va a continuar, lo más probable es que la Federación agende algunos amistosos antes de que comiencen las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2030. Volver a estar en una cita orbital tiene que ser un objetivo no negociable para la ‘Tricolor’.

Por otra parte, a mediados del 2028 se jugará la Copa América y Colombia tendrá la tarea de pelear el título. Recordemos que el elenco ‘Cafetero’ es el actual subcampeón de ese torneo al llegar hasta la final en 2024, partido que perdió contra Argentina.

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