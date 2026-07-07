Mercado de grandes, Comunicaciones vs Municipal: ¿quién se reforzó mejor?

Los grandes de Guatemala están en pleno mercado

Municipal y Comunicaciones se siguen reforzando (Rojos X | Cremas X)

El mercado de pases del fútbol grande de Guatemala continúa avanzando y, como ocurre en cada ventana de transferencias, gran parte de la atención se centra en los movimientos que realizan Comunicaciones y Municipal, los dos clubes más importantes y ganadores del país. Ambos afrontarán el Torneo Apertura 2026 con la obligación de pelear por el campeonato, aunque hasta el momento han optado por estrategias bastante diferentes a la hora de reforzar sus planteles.

El caso más llamativo es el de Comunicaciones. Luego de una temporada que dejó gusto a poco tras la eliminación en semifinales del Clausura 2026, la dirigencia y el cuerpo técnico encabezado por Marco Antonio Figueroa decidieron apostar por una profunda renovación del plantel. El objetivo es claro: volver a dominar el fútbol guatemalteco y recuperar el protagonismo perdido durante los últimos años.

El técnico chileno no dudó en impulsar una importante reestructuración. Hasta el momento, el club ya concretó la salida de quince futbolistas, una cifra muy elevada para el medio local y que evidencia la intención de iniciar un nuevo ciclo deportivo. Paralelamente, la institución ha avanzado en la llegada de varios refuerzos con experiencia y conocimiento del torneo nacional.

Entre las incorporaciones más destacadas aparecen nombres como Diego Santis, Dewinder Bradley y Brayan Castañeda, futbolistas que llegan procedentes de Antigua y que conocen perfectamente las exigencias del campeonato local. A ellos se suman Kevin Grijalva, Jonathan Moncada, Nelso García y Nicolás Olivera, conformando un grupo de jugadores que buscará elevar el nivel competitivo del equipo y ofrecer mayores variantes al entrenador.

Las bajas en el conjunto crema también fueron numerosas y de peso. Dejaron la institución Edy Palencia, Erik González, Deyner Padilla, José Grajeda, Josemaría Calderón, Jorge Moreno, Wilson Pineda, José Gálvez, Walter García, Ernesto Monreal, Andy Contreras, Gael Sandoval, Lynner García, José Corena y Janpol Morales. La magnitud del recambio demuestra que Comunicaciones considera al Apertura 2026 como el inicio de un nuevo proyecto deportivo.

La realidad de Municipal es diferente. El vigente campeón del fútbol guatemalteco ha optado por la continuidad y por mantener la base del equipo que logró la reciente consagración. Mario Acevedo entiende que gran parte del éxito del último semestre se sustentó en la estabilidad del grupo y, por ello, la dirigencia ha trabajado con mucha más cautela en el mercado.

Hasta el momento, los escarlatas solamente han incorporado a Carlos Estrada y Erick Japa, mientras que abandonaron el club Darwin Torres, Cristian Jiménez, Figo Montaño y Yasnier Matos. Sin embargo, dentro de la institución no descartan realizar nuevos movimientos antes del cierre del libro de pases.

Mientras Comunicaciones apuesta por una revolución para volver a la cima, Municipal busca defender el título manteniendo la estructura que lo llevó al campeonato, lo que promete añadir un atractivo extra a la rivalidad más importante del fútbol guatemalteco durante el Apertura 2026.

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