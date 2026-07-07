El Cartaginés de Amarini Villatoro, con amistosos de primer nivel en México

Buenas pruebas de cara al inicio de la nueva temporada en Centroamérica.

Cartaginés se prepara para la nueva temporada | @CartaginesCR

Cartaginés elevó la exigencia de su pretemporada antes de afrontar un semestre con desafíos tanto en Costa Rica como a nivel internacional. El equipo dirigido por Amarini Villatoro realizará una gira por México entre el 7 y el 11 de julio, donde se medirá con rivales de peso como Monterrey y Tigres, además de completar un tercer fogueo frente a Santiago FC.

La preparación fuera del país tendrá como objetivo llegar en mejores condiciones al Torneo Apertura 2026 y a la Copa Centroamericana de Concacaf, dos competencias que obligarán a los brumosos a responder desde las primeras semanas de actividad. Para Villatoro, los encuentros en territorio mexicano representarán una oportunidad para probar su idea ante equipos de un nivel superior y continuar ajustando un plantel que incorporó varias caras nuevas.

El primer gran examen será el 8 de julio ante Monterrey, en el Centro de Entrenamiento El Barrial. Apenas un día después, Cartaginés tendrá otro desafío de máxima exigencia frente a Tigres, esta vez en el Estadio Universitario. La gira concluirá el sábado 11 de julio con el compromiso ante Santiago FC, conjunto que compite en la Liga Premier mexicana.

Los brumosos ya habían comenzado a sumar minutos de competencia antes de viajar. En su anterior amistoso derrotaron 2-0 a la Selección Sub-20 de Costa Rica en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, gracias a las anotaciones de Andrey Mora y Joaquín Alonso Hernández, dos futbolistas que buscarán ganarse un lugar importante durante el nuevo ciclo.

Las nuevas caras de Cartaginés

La gira también servirá para acelerar la adaptación de los refuerzos que llegaron con el aval de Villatoro. Entre las incorporaciones aparecen José de Jesús González, Andrey Mora, Joaquín Alonso Hernández, Manuel Morán y el defensor mexicano Luis Alejandro Olivas, en una renovación con la que Cartaginés pretende aumentar sus variantes y competir en varios frentes.

El calendario oficial comenzará el domingo 26 de julio, cuando Cartaginés reciba al recién ascendido Inter San Carlos en el Fello Meza por la primera jornada del Apertura 2026. El margen para corregir detalles será reducido, porque apenas cuatro días después llegará uno de los compromisos más importantes del inicio de temporada. El 30 de julio, el conjunto de Villatoro viajará a Guatemala para enfrentar a Municipal en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, por su estreno en la Copa Centroamericana. Será una prueba exigente ante el campeón guatemalteco y marcará el comienzo de una fase internacional en la que los brumosos buscarán avanzar a las rondas decisivas.

Después del choque en Guatemala, Cartaginés continuará su camino regional ante Motagua el 12 de agosto, Verdes FC el 18 y FAS el 25. Con semejante calendario por delante, la decisión de medirse con Tigres y Monterrey adquiere un sentido claro: Amarini Villatoro quiere que su equipo llegue al inicio oficial habiendo enfrentado desde la pretemporada una exigencia cercana a la que encontrará en sus grandes desafíos del semestre.

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