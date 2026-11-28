Sigue el minuto a minuto del partido entre Malacateco y Marquense por la jornada 22 del Torneo Apertura de Guatemala.

Malacateco Marquense, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Malacateco vs. Marquense! Los Toros y los Leones se enfrentan en el estadio Santa Lucía de Malacatán por la jornada 22 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Mientras que el conjunto local buscará sumar puntos para la tabla acumulada, los visitantes intentarán conseguir el último boleto disponible a la liguilla.

Malacateco ocupa la undécima posición con 19 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y doce derrotas. Los dirigidos por Mauricio Wright vienen de perder 2-0 ante Deportivo Mixco y acumulan cinco caídas consecutivas. Sin posibilidades de avanzar a la fase final, los Toros buscarán reencontrarse con el triunfo ante su afición y mejorar su situación en la lucha por la permanencia.

Marquense, por su parte, se ubica en el octavo puesto con 28 unidades, tras registrar ocho triunfos, cuatro empates y nueve derrotas. El equipo de Fernando Banegas viene de vencer 2-1 a Aurora y se encuentra a un punto de San Pedro, que ocupa la última plaza de clasificación. Los Leones buscarán ganar en Malacatán y estarán pendientes de los resultados de los Gallos y Cobán Imperial, además de la diferencia de goles, para determinar su continuidad en el campeonato.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Malacateco vs Marquense hoy sábado 28 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Malacateco y Marquense será el sábado 28 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Santa Lucía y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Malacateco vs Marquense para la jornada 22, al momento

Ni Malacateco ni Marquense cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 22 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mauricio Wright y Fernando Banegas no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Malacateco : Humberto Acevedo; Juan Esqueda, Rudy Comayagua, Andy Soto, Roberto Meneses; Kevin Ramírez, José Javier Longo, Isaías De León, José Ochoa; Eliser Quiñones y José Erik Correa. DT : Mauricio Wright.

: Humberto Acevedo; Juan Esqueda, Rudy Comayagua, Andy Soto, Roberto Meneses; Kevin Ramírez, José Javier Longo, Isaías De León, José Ochoa; Eliser Quiñones y José Erik Correa. : Mauricio Wright. Marquense: Gustavo Gutiérrez; Randall Corado, Yordin Hernández, Keyner Agustín; Denilson Ochaeta, Brandon De León, Carlos Santos, David Chuc; Alexis Matta; Erick Sánchez y Diego Martínez. DT: Fernando Banegas.

Antecedentes del Malacateco vs Marquense y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Malacateco y Marquense:

26 de septiembre de 2026 | Marquense 1-0 Malacateco | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 7 de marzo de 2026 | Marquense 1-0 Malacateco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 21 de enero de 2026 | Malacateco 2-1 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 1 de noviembre de 2025 | Malacateco 2-1 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 24 de agosto de 2025 | Marquense 4-1 Malacateco | Torneo Apertura 2025

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