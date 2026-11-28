Cuatro competirán por el último boleto disponible y esta determinar quiénes accederán directamente a las semifinales.

Municipal y Antigua en la lucha por los primeros puestos | X: @Rojos_Municipal

La Liga Nacional de Guatemala definirá este sábado los seis equipos que continuarán en la lucha por el título del Torneo Apertura 2026. Cinco clubes tienen asegurada su clasificación, mientras que otros cuatro competirán por el último boleto disponible. Además, resta determinar quiénes accederán directamente a las semifinales.

La victoria de Municipal ante Aurora en el encuentro pendiente de la jornada 19 modificó el panorama en la parte alta de la tabla. Antigua GFC llega como líder con 40 puntos, apenas tres por encima de Xelajú, Municipal y Mixco, mientras que solamente tres unidades separan a San Pedro, sexto, de Comunicaciones, noveno.

Los seis partidos de la jornada 22 comenzarán a las 15:00 horas de Guatemala. Los equipos que finalicen primero y segundo evitarán la instancia de play-off, en la que participarán los clubes ubicados entre la tercera y la sexta posición.

Las cuentas de cada equipo para avanzar a la fase final del Apertura 2026

Antigua GFC (40 puntos): El conjunto colonial depende de sí mismo para quedarse con el primer puesto. Recibirá a Deportivo Mixco en el Estadio Pensativo y le bastará con un empate para garantizar el liderato. Una derrota podría relegarlo de las posiciones de clasificación directa a semifinales.

Xelajú MC (37 puntos): Los superchivos visitarán a Comunicaciones en el Estadio Cementos Progreso. Cuentan con una diferencia de goles de +17, la mejor del campeonato, y una victoria los dejaría bien posicionados para acceder directamente a semifinales. También podrían terminar primeros si Antigua pierde.

Municipal (37 puntos): Los escarlatas afrontarán su último compromiso como visitantes en el Estadio Carlos Salazar Hijo. Necesitan ganar y esperar resultados favorables en los encuentros de Antigua, Mixco y Xelajú. La diferencia de goles (+12) podría determinar su ubicación definitiva.

Deportivo Mixco (37 puntos): Los chicharroneros tendrán la oportunidad de alcanzar a Antigua si consiguen derrotarlo en el Pensativo. Sin embargo, su diferencia de goles (+8) los deja en desventaja frente a los otros aspirantes a las semifinales directas.

Guastatoya (34 puntos): El equipo pecho amarillo tiene garantizada su participación en el play-off. Una victoria en su visita a San Pedro podría permitirle escalar posiciones, aunque ya no tiene posibilidades de finalizar entre los dos primeros.

Deportivo San Pedro (29 puntos): Es el único de los cuatro aspirantes al último boleto que depende exclusivamente de su resultado. Si derrota a Guastatoya, estará clasificado. En caso de empatar o perder, deberá esperar los resultados de sus perseguidores.

Cobán Imperial (28 puntos): Los príncipes azules necesitan ganar y que San Pedro no consiga una victoria para tener mayores posibilidades de avanzar. También podrían clasificar con un empate, siempre que se produzca una combinación favorable de resultados y diferencias de goles.

Marquense (28 puntos): Los leones buscarán sumar tres unidades en el Estadio Santa Lucía. Necesitan que San Pedro deje puntos y estarán pendientes de Cobán Imperial, que cuenta con una mejor diferencia de goles.

Comunicaciones (26 puntos): Los cremas están obligados a vencer a Xelajú, esperar una derrota de San Pedro y que Cobán Imperial y Marquense no ganen. Además, deberán revertir su desventaja en la diferencia de goles para quedarse con el sexto puesto.

Por último, Aurora FC (25 puntos), Malacateco (19) y Deportivo Suchitepéquez (13) son los tres equipos que llegarán a la última jornada sin posibilidades matemáticas de acceder a la fase final del Apertura 2026.

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