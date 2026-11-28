Sigue el minuto a minuto del partido entre Suchitepéquez y Municipal por la jornada 22 del Torneo Apertura de Guatemala.

Suchitepéquez Municipal, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Suchitepéquez vs. Municipal! Los Venados y los Rojos se enfrentan en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango por la jornada 22 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El conjunto local buscará sumar puntos para la tabla acumulada, mientras que los escarlatas intentarán conseguir la clasificación directa a semifinales.

Suchitepéquez ocupa la última posición con 13 puntos, producto de dos victorias, siete empates y doce derrotas. Los Venados, que vienen de perder 3-1 ante Xelajú MC, tendrán a Wilmer Ávila como entrenador interino tras la salida de Domingo Omar Zalazar. Sin posibilidades de acceder a la liguilla, buscarán cerrar el campeonato con un triunfo ante su afición.

Municipal, por su parte, se ubica en el tercer puesto con 37 unidades, tras registrar diez victorias, siete empates y cuatro derrotas. Los dirigidos por Mario Acevedo vienen de imponerse por 3-2 ante Aurora en el encuentro pendiente de la jornada 19. Los Rojos buscarán una nueva victoria en Mazatenango y estarán pendientes de los resultados de Xelajú MC y Deportivo Mixco para conocer si avanzan directamente a semifinales.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Suchitepéquez vs Municipal hoy sábado 28 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Suchitepéquez y Municipal será el sábado 28 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Carlos Salazar hijo y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Suchitepéquez vs Municipal para la jornada 22, al momento

Ni Suchitepéquez ni Municipal cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 22 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Wilmer Ávila y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Suchitepéquez : Julio Secaida; Hugo Silva, Wilson Díaz, Mafre Icuté; Denis Herrera, Nery Cabrera, Marco Rivas, Armando Zamorano; Fabricio González, Carlos Artola y Mateo Alvarado. DT : Wilmer Ávila.

: Julio Secaida; Hugo Silva, Wilson Díaz, Mafre Icuté; Denis Herrera, Nery Cabrera, Marco Rivas, Armando Zamorano; Fabricio González, Carlos Artola y Mateo Alvarado. : Wilmer Ávila. Municipal: Braulio Linares; José Morales, José Mena, Aubrey David, Carlos Aguilar; Yunior Pérez, Rudy Barrientos, Jonathan Franco; John Méndez, José Martínez y Elvi Elington. DT: Mario Acevedo.

Antecedentes del Suchitepéquez vs Municipal y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Suchitepéquez y Municipal:

24 de septiembre de 2026 | Municipal 3-0 Suchitepéquez | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 22 de abril de 2018 | Suchitepéquez 0-0 Municipal | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 25 de febrero de 2018 | Municipal 2-0 Suchitepéquez | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 26 de noviembre de 2017 | Municipal 2-0 Suchitepéquez | Torneo Apertura 2017

| Torneo Apertura 2017 24 de septiembre de 2017 | Suchitepéquez 1-1 Municipal | Torneo Apertura 2017

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