Colombia vuelve a Cali: un amistoso con un significado especial

Han pasado un total de 10.154 días del último partido de la Selección Colombia en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

Selección Colombia /JAMIE SABAU / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Todo esta listo para que la Selección Colombia vuelva al Estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. La últimas fecha FIFA de 2026 fue el escenario perfecto para que el equipo nacional pudiera visitar uno de los territorios más golpeados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Colombia y Chile se verán las caras el viernes 13 de noviembre a las 7 de la noche, horario colombiano. Un juego que se ha organizado en suelo caleño para que todo lo recaudado vaya para la reconstrucción de la ciudad. Cuatro días después, ambos combinados volverán a enfrentarse, pero en territorio chileno.

La Selección Colombia vuelve a Cali después de más de 10 mil días

Así las cosas, se confirma la vuelta de la Selección Colombia al Estadio Olímpico Pascual Guerrero después de 10.154 días . El último partido que disputó la ‘tricolor’ en el estadio donde oficia como local el América de Cali fue el 24 de enero de 1999. En ese entonces también tuvo lugar un partido amistoso.

Hace 27 años, 19 meses y 9 días, Colombia enfrentaba a la Selección de Dinamarca en el máximo escenario deportivo de los caleños. Dicho juego culminó con un empate a un gol. Justamente, la anotación del equipo amarillo, azul y rojo fue obra de Faustino ‘Tino’ Asprilla.

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¿Cuáles son las sensaciones de la Selección Colombia tras volver a Cali?

Néstor Lorenzo atendió a los medios de comunicación previo al juego preparativo ante Chile y fue enfático en agradecer a la ciudad de Cali por tan buen recibimiento. “Es una satisfacción muy grande que Cali nos haya recibido para compartir un poco del dolor de lo que pasó y generar una alegría”.

“La Selección Colombia viene a dar alegría, a que la gente se una. Yo sé que la reconstrucción lleva mucho tiempo y decirle a la gente que no deje de ayudar. Que no deje de enviar ayudas, que el tema no pasó todavía. Todos tenemos que juntarnos para ser solidarios con esta linda ciudad” completó el entrenador de la ‘tricolor’.

Los jugadores de la Selección Colombia que nacieron en Cali

Directamente desde Santiago de Cali han habido innumerables jugadores que han brillado dentro del Fútbol Profesional Colombiano. Hoy en día están portando la camiseta que representa a más de 50 millones de colombianos los caleños Jhon Jáner Lucumí, Juan David Cabal y Kevin Andrade.

Así mismo, Dávinson Sánchez, Gustavo Puerta, Jhon Solís y Jefferson Lerma, pese a que no son caleños, si son oriundos del Valle del Cauca. De hecho, muchos de ellos ligados con el América de Cali o el Deportivo Cali. Dicho esto, de los 26 convocados siete se sentirán como en casa.

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