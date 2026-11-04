Herediano vs Saprissa en vivo: dónde mirar el Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica

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Herediano Saprissa, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Herediano recibe a Saprissa por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica, en un duelo entre dos equipos que necesitan reencontrarse con la victoria. Los florenses buscarán recuperarse después de perder ante Sporting FC, mientras los morados intentarán cortar su racha sin triunfos en el campeonato y mantenerse cerca de los primeros puestos. La rivalidad añade exigencia a un encuentro importante para las aspiraciones de ambos en el cierre de la fase regular.

Herediano ocupa el octavo lugar con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y ocho derrotas. El equipo de Jafet Soto viene de caer 1-0 ante Sporting FC como visitante, un resultado que puso fin a una racha de dos triunfos consecutivos y frenó su intento de recuperación. En un campeonato que ha estado lejos de las expectativas del Team, los rojiamarillos buscarán hacerse fuertes ante su afición para mejorar su posición y cerrar la fase regular con mejores sensaciones.

Por su parte, Saprissa marcha tercero con 25 unidades, después de ocho triunfos, un empate y cinco derrotas. El conjunto de Hernán Medford llega tras igualar 0-0 con Alajuelense en la Cueva y acumula tres jornadas sin ganar en el torneo local, una secuencia que le ha costado terreno en la lucha por el liderato. En medio de ese período consiguió el boleto a la Copa de Campeones Concacaf 2027 al superar a Firpo en el play-in de la Copa Centroamericana, aunque necesitó un gol en el cierre de la vuelta para resolver la eliminatoria. Ahora, los morados buscarán trasladar esa clasificación a una reacción en el campeonato nacional.

MÁS INFORMACIÓN: El clásico deja a Hernán Medford frente a una realidad incómoda en Saprissa

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Herediano vs Saprissa de la jornada 15 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Herediano y Saprissa será el jueves 5 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio Carlos Alvarado y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Herediano vs Saprissa hoy

Ni Herediano ni Saprissa cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Jafet Soto y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Herediano: Dany Carvajal; Haxzel Quirós, Getsel Montes, Keyner Brown, Darryl Araya; Aaron Murillo, Sergio Rodríguez, Everardo Rubio, Daniel González, Allan Cruz; y Elías Aguilar. DT: Jafet Soto.

Saprissa: Abraham Madriz; Gerald Taylor, Fidel Escobar, Douglas Sequeira, Joseph Mora; Alberth Barahona, Mariano Torres, Luis Paradela, Keyshwen Arboine, Andrey Soto; y Newton Williams. DT: Hernán Medford.

Antecedentes y últimos resultados del Herediano vs Saprissa en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Herediano y Saprissa:

19 de septiembre de 2026 | Saprissa 2-0 Herediano | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 17 de julio de 2026 | Herediano 1-0 Saprissa | Final Recopa Costa Rica 2026

| Final Recopa Costa Rica 2026 16 de mayo de 2026 | Herediano 2-0 Saprissa | Final Playoffs Torneo Clausura 2026

| Final Playoffs Torneo Clausura 2026 13 de mayo de 2026 | Saprissa 2-1 Herediano | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 8 de marzo de 2026 | Saprissa 2-1 Herediano | Torneo Clausura 2026

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