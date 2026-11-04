Inter San Carlos vs Cartaginés en vivo: dónde mirar el Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica

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Inter San Carlos Cartaginés, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Inter San Carlos recibe a Cartaginés por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica, en un encuentro con necesidades distintas para ambos equipos. Los locales buscarán frenar su racha de derrotas y recuperar terreno en la clasificación, mientras los brumosos intentarán alcanzar a Sporting FC en la cima. El conjunto de Amarini Villatoro llega después de golear y tendrá la oportunidad de sumar tres puntos importantes en la recta final de la fase regular.

Inter San Carlos ocupa el séptimo lugar con 18 puntos, producto de cinco victorias, tres empates y seis derrotas. El equipo de Douglas Sequeira viene de perder 3-2 ante Escorpiones como local y acumula tres caídas consecutivas, además de registrar apenas un triunfo en sus últimos siete encuentros. Después de un buen inicio de campeonato, necesita reencontrarse con los resultados para acercarse a la zona de clasificación y evitar que se reduzcan sus posibilidades de disputar las semifinales.

Por su parte, Cartaginés marcha segundo con 27 unidades, después de nueve triunfos y cinco derrotas. El conjunto de Amarini Villatoro llega tras vencer 3-0 a San Carlos en el Fello Meza, un resultado que lo mantiene en la lucha por el liderato. Los blanquiazules buscarán otra victoria para alcanzar los 30 puntos de Sporting FC, que ya ganó su compromiso de esta jornada y se colocó al frente de la tabla.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Inter San Carlos vs Cartaginés de la jornada 15 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Inter San Carlos y Cartaginés será el jueves 5 de noviembre a las 17:00 horas en el estadio Carlos Ugalde y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Inter San Carlos vs Cartaginés hoy

Cartaginés no podrá contar con Juan Carlos Gaete, expulsado en el duelo ante San Carlos, mientras que Inter San Carlos no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Douglas Sequeira y Amarini Villatoro no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Inter San Carlos: Antonny Monreal; Carlos Martínez, Juan Luis Pérez, Jonathan Chacón, Adriel Ramos; Óscar Leal, Rachid Chirino, Wilmer Azofeifa, Yamir Villan, Joel Campbell; y Erick Torres. DT: Douglas Sequeira.

Cartaginés: Kevin Briceño; Carlos Barahona, Diego Mesén, Luis Olivas, José Quirós; Luis Flores, Gian Morera, Geancarlo Castro, Manuel Morán; José González y Alonso Hernández. DT: Amarini Villatoro.

Antecedentes y últimos resultados del Inter San Carlos vs Cartaginés en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Inter San Carlos y Cartaginés:

25 de julio de 2026 | Cartaginés 3-1 Inter San Carlos | Torneo Apertura 2026

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