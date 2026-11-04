Comunicaciones alza la voz contra Tena y Guatemala: ¿cederán jugadores?

Pidieron que no se cite a su figuras.

Reyes es uno de los que se irá con su seleccionado. (Cremas X)

A falta de cuatro partidos para el final de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de Guatemala, el equipo de Comunicaciones se posiciona 10° con 20 puntos, a seis de San Pedro que hoy día es el sexto equipo de la tabla. El escenario no es el mejor para los ‘cremas’, ya que deben ganar todo lo que les queda y esperar a que los de arriba pierdan ya que, de lo contrario, se quedarán afuera de los playoffs y ello supondría un fracaso deportivo muy duro.

En simultáneo a este presente irregular del equipo ocurre que el seleccionado de Guatemala se juega el gran desafío del año: los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026 frente a Canadá, y de acuerdo a lo establecido entre la FFG, el cuerpo técnico del equipo y los clubes, es obligatorio ceder a los jugadores para que representen al país en la competencia… cosa que Comunicaciones intentó evitar.

Se conoció que, pocos días antes de la convocatoria de Tena, la dirigencia de Comunicaciones se comunicó con autoridades de la FFG para solicitar una excepción a la regla establecida y que no le citen a sus figuras. El motivo, uno solo: que el equipo pueda afrontar el delicado momento deportivo con sus principales figuras y que por ende no vayan al seleccionado.

La gestión no fue bien tomada por la dirigencia de la Federación, la encontraron fuera de lugar y poco justa teniendo en cuenta que el resto de los clubes sí cedieron a sus figuras. Por ende, fue absolutamente denegada y si bien no cayó simpática la solicitud, entendieron que el motivo era un argumento fuerte y por ende todo quedó en una idea que no surtió efecto.

En ese sentido, tanto Stheven Robles como Erick Lemus, dos titulares de gran presente en el elenco que dirige Roberto Montoya ya se unieron al microciclo de entrenamientos este martes 3 de noviembre. Por lo que no estarán presentes para el juego del equipo ante Marquense, que será vital para continuar con las aspiraciones de clasificación.

El caso es que no solo pierden a Lemus y Robles. También se fueron Karel Espino y Dayron Reyes quienes fueron citados a la Selección de Cuba, que tiene dos partidos amistosos por delante, jugará primero contra Bonaire de visitante el día 12 de noviembre y luego, el 17, de local contra Granada y por ende Comunicaciones pierde a cuatro titulares para lo que viene.

Calendario de Comunicaciones

Jornada 18: Marquense vs Comunicaciones

Jornada 19: Comunicaciones vs Cobán Imperial

Jornada 20: Guastatoya vs Comunicaciones

Jornada 21: Comunicaciones vs Xelajú

Posición Equipo Puntos 1 Antigua 35 2 Municipal 30 3 Xelajú 28 4 Deportivo Mixco 28 5 Guastatoya 28 6 Deportivo San Pedro 26 7 Aurora F.C. 25 8 Cobán Imperial 25 9 Marquense 25 10 Comunicaciones 20 11 Malacateco 19 12 Suchitepéquez 12

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