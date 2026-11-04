Guatemala inicia el microciclo pensando en Canadá: ¿quiénes son las caras nuevas que citó Tena?

Tres nuevos y dos regresos.

El entrenador trabaja pensando en Canadá. (FFG)

Este martes 3 de noviembre inició el microciclo de entrenamientos del seleccionado de Guatemala pensando en lo que será la serie de cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026, frente el elenco de Canadá. El director técnico, Luis Fernando Tena, presentó días atrás la citación de 28 futbolistas que se la jugarán por hacer historia y entre ellos aparecieron nuevos integrantes que no venían siendo considerados.

Arián Estuardo Recinos Vega, del Penn State, Héctor Alejandro Morales Muñoz, del Aurora F.C y Néstor Adriel Cabrera Gabriel, del New York Cosmos, fueron citados por primera vez en lo que va de proceso, mientras que Erick Lemus, de Comunicaciones y Rodrigo Saravia, de Municipal, son tomados como retornos ya que sí tuvieron convocatorias pero no venían siendo convocados en este año.

Recinos, de 21 años, se desempeña como defensor central o lateral derecho. Nació en Estados Unidos pero tiene la nacionalidad guatemalteca por sus padres y realizó toda su carrera en dicho país. Empezó en la academia de los NY Red Bulls, y tras varios intentos terminó por afianzarse en el Penn State.

En cuanto a Néstor Adriel Cabrera Gabriel, tiene una situación similar a la de Recinos. Se formó también en la academia del Red Bull de Nueva York, y encontró ahora continuidad en el Cosmos. Este joven de 22 años, mediocampista, es una de las apuestas fuertes de Tena para el futuro próximo del seleccionado.

Respecto de Héctor Morales, de Aurora, quien hace seis meses se encontraba libre y sin club, y actualmente lleva 11 goles en los últimos nueve partidos en forma seguida, llamó la atención del cuerpo técnico. Es muy difícil lograr lo que Morales, y por eso tendrá su oportunidad a fines de aportar poder ofensivo a la delantera de Tena.

Calendario de Guatemala en la Nations League

Viernes 13 de noviembre: Guatemala vs Canadá, 20 hs, estadio Manuel Felipe Carrrara.

Martes 16 de noviembre: Canadá vs Guatemala, 19 hs, BMO Field (Toronto).

Los 28 citados de Guatemala

Luis José Morán Varela — Antigua G.F.C.

José Mario Rosales Marroquín — Antigua G.F.C.

Oscar Antonio Castellanos Santos — Antigua G.F.C.

William Jehú Fajardo Montenegro — Antigua G.F.C.

José Agustín Ardón Castellanos — Antigua G.F.C.

César Raúl Calderón Hernández — C.S.D. Municipal.

José Alfredo Morales Concua — C.S.D. Municipal.

Jefry Leonardo Bantes Rodríguez — C.S.D. Municipal.

Rudy Josué Muñoz Boteo — C.S.D. Municipal.

Rodrigo Saravia Samayoa — C.S.D. Municipal.

Kenderson Alessandro Navarro Hernández — C.S.D. Municipal.

Nicolás Samayoa Pacheco — C.S.D. Municipal.

Óscar Alexander Santis Cayax — Brunei DPMM F.C.

Allen José Yanes Pinto — Deportivo Mixco.

José Ramón Bolaños Boburg — Deportivo Mixco.Stheven

Adán Robles Ruiz — Comunicaciones FC.

Erick Diego Alejandro Lemus de Paz — Comunicaciones FC.

Jorge Eduardo Aparicio Grijalva — Xelajú M.C

Antonio de Jesús López Amenábar — Xelajú M.C.

Héctor Alejandro Morales Muñoz — Aurora F.C.

Nicholas George Hagen Godoy — Columbus Crew.

Aarón Joseph Herrera — sin club indicado en la imagen.

Matthew Dominic Evans Wolff — F. C. Wacker Innsbruck.

Olger Escobar — C.F. Montreal.

Rubio Méndez Rubín — El Paso Locomotive FC.

Néstor Adriel Cabrera Gabriel — New York Cosmos.

Arián Estuardo Recinos Vega — Penn State.

Darwin Gregorio Lom Moscoso — The Strongest.

Entradas Guatemala vs Canadá, precios y cuándo salen a la venta

Tribuna: Q1 mil 300.

Q1 mil 300. Platea Sur: Q500.

Q500. Preferencia: Q450.

Q450. General Norte: Q200.

Q200. Preferencia visitante: Q450.

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