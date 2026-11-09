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Comunicaciones, a todo o nada: qué resultados necesita en las tres finales que le quedan

Publicado por Daniel Lopez

El triunfo en San Marcos reavivó las opciones de Comunicaciones.

Comunicaciones consiguió un gran triunfo ante Marquense | @CremasOficial
Comunicaciones consiguió un gran triunfo ante Marquense | @CremasOficial

Comunicaciones ganó 2-0 de visita a Marquense y redujo de seis a tres puntos la distancia con el último puesto de liguilla. Los cremas siguen décimos, ahora con 23 unidades, mientras que San Pedro ocupa el sexto lugar con 26. A tres jornadas del cierre del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, el equipo de Roberto Montoya tiene una oportunidad de escalar: su próximo partido es ante Cobán Imperial, un rival directo.

En el estadio Marquesa de la Ensenada, Paolo Dantaz abrió el marcador con un zurdazo al ángulo y Nelson Iván García sentenció el encuentro con un disparo desde media cancha. Marquense tuvo dos oportunidades desde el punto penal: Fredy Pérez detuvo el cobro de Carlos Santos y Gustavo Gutiérrez mandó el segundo por encima del travesaño. Fue el segundo triunfo consecutivo de los cremas, que venían de ganarle 3-1 a Mixco.

“Llevamos dos finales ganadas, nos quedan tres“, dijo Montoya tras el partido, en declaraciones extraídas por Guatefutbol. El entrenador se refería a la meta que se fijó el plantel antes de enfrentar a Mixco: sumar los 15 puntos de los últimos cinco partidos de la fase regular. Con las victorias ante los chicharroneros y los leones, Comunicaciones ya consiguió seis y ahora va por los nueve que quedan.

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Montoya también dejó claro qué espera de sus jugadores en el cierre: “Comunicaciones tiene que ganar en cualquier cancha“. El técnico destacó que el plantel sigue compitiendo incluso cuando el resultado no lo acompaña y pidió respaldo para la recta final. «Queremos que nos apoye la afición», expresó tras el triunfo en San Marcos.

¿Qué necesita Comunicaciones para clasificar a la liguilla?

Solo los seis primeros avanzan a la fase final. Entre San Pedro y los cremas aparecen Aurora, Cobán Imperial y Marquense, los tres con 25 puntos. Aurora, además, tiene pendiente su partido contra Municipal, reprogramado para el 25 de noviembre. Si Comunicaciones gana sus tres compromisos, llegará a 32 puntos, aunque todavía necesitará que los resultados de los equipos que tiene arriba le abran un lugar.

El primer paso será ante Cobán Imperial, el sábado 14 de noviembre a las 17:00 horas, en el estadio Cementos Progreso. Si gana, Comunicaciones llegará a 26 puntos y superará a los príncipes azules. El sexto lugar todavía quedará fuera de su alcance en esa jornada: San Pedro y Marquense se enfrentan entre sí, por lo que al menos uno de los dos terminará con más de 26 unidades.

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Después, los cremas visitarán a Guastatoya el sábado 21 de noviembre y recibirán a Xelajú MC el sábado 28, en la última jornada. Ambos rivales tienen 31 puntos y están entre los cuatro primeros. Ganar esos duelos le permitiría a Comunicaciones sumar y, al mismo tiempo, recortarle distancia a dos equipos que hoy están en zona de clasificación.

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