Comunicaciones, a todo o nada: qué resultados necesita en las tres finales que le quedan

El triunfo en San Marcos reavivó las opciones de Comunicaciones.

Comunicaciones consiguió un gran triunfo ante Marquense | @CremasOficial

Comunicaciones ganó 2-0 de visita a Marquense y redujo de seis a tres puntos la distancia con el último puesto de liguilla. Los cremas siguen décimos, ahora con 23 unidades, mientras que San Pedro ocupa el sexto lugar con 26. A tres jornadas del cierre del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, el equipo de Roberto Montoya tiene una oportunidad de escalar: su próximo partido es ante Cobán Imperial, un rival directo.

En el estadio Marquesa de la Ensenada, Paolo Dantaz abrió el marcador con un zurdazo al ángulo y Nelson Iván García sentenció el encuentro con un disparo desde media cancha. Marquense tuvo dos oportunidades desde el punto penal: Fredy Pérez detuvo el cobro de Carlos Santos y Gustavo Gutiérrez mandó el segundo por encima del travesaño. Fue el segundo triunfo consecutivo de los cremas, que venían de ganarle 3-1 a Mixco.

“Llevamos dos finales ganadas, nos quedan tres“, dijo Montoya tras el partido, en declaraciones extraídas por Guatefutbol. El entrenador se refería a la meta que se fijó el plantel antes de enfrentar a Mixco: sumar los 15 puntos de los últimos cinco partidos de la fase regular. Con las victorias ante los chicharroneros y los leones, Comunicaciones ya consiguió seis y ahora va por los nueve que quedan.

Montoya también dejó claro qué espera de sus jugadores en el cierre: “Comunicaciones tiene que ganar en cualquier cancha“. El técnico destacó que el plantel sigue compitiendo incluso cuando el resultado no lo acompaña y pidió respaldo para la recta final. «Queremos que nos apoye la afición», expresó tras el triunfo en San Marcos.

ADN Crema | Dos golazos y tres puntos de visita 🤍👻 #VamosCremas https://t.co/zxhlUPsfPt — Comunicaciones FC (@CremasOficial) November 9, 2026

¿Qué necesita Comunicaciones para clasificar a la liguilla?

Solo los seis primeros avanzan a la fase final. Entre San Pedro y los cremas aparecen Aurora, Cobán Imperial y Marquense, los tres con 25 puntos. Aurora, además, tiene pendiente su partido contra Municipal, reprogramado para el 25 de noviembre. Si Comunicaciones gana sus tres compromisos, llegará a 32 puntos, aunque todavía necesitará que los resultados de los equipos que tiene arriba le abran un lugar.

El primer paso será ante Cobán Imperial, el sábado 14 de noviembre a las 17:00 horas, en el estadio Cementos Progreso. Si gana, Comunicaciones llegará a 26 puntos y superará a los príncipes azules. El sexto lugar todavía quedará fuera de su alcance en esa jornada: San Pedro y Marquense se enfrentan entre sí, por lo que al menos uno de los dos terminará con más de 26 unidades.

Después, los cremas visitarán a Guastatoya el sábado 21 de noviembre y recibirán a Xelajú MC el sábado 28, en la última jornada. Ambos rivales tienen 31 puntos y están entre los cuatro primeros. Ganar esos duelos le permitiría a Comunicaciones sumar y, al mismo tiempo, recortarle distancia a dos equipos que hoy están en zona de clasificación.

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