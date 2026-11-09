Cuatro días para Canadá: Guatemala suma legionarios y Tena debe cerrar su lista

Qué debe resolver Luis Fernando Tena antes del viernes.

Guatemala se enfrenta a Canadá en la Concacaf Nations League | @fedefut_oficial

A cuatro días de recibir a Canadá, la Selceción de Guatemala retoma este lunes 9 de noviembre los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) con un grupo más completo y una decisión pendiente para Luis Fernando Tena: definir la nómina de 23 jugadores para la ida. El viernes, la Bicolor disputará en El Trébol sus primeros cuartos de final en la historia de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Arián Recinos, Matthew Evans y Rubio Méndez Rubín llegaron al país durante el fin de semana para sumarse a la preparación. En las próximas horas se espera a Nicholas Hagen, Óscar Santis, Olger Escobar, Néstor Cabrera y Darwin Lom. Aarón Herrera, por su parte, se incorporó a las prácticas la semana pasada y ya trabaja con los jugadores de la Liga Nacional.

Tena citó inicialmente a 28 futbolistas para el microciclo y todavía debe definir a los 23 que estarán a disposición para la ida. La preparación ya tuvo cambios: Jorge Aparicio y Stheven Robles quedaron fuera de los trabajos por lesión y se sumaron Víctor Urías y Roger Hernández, de Aurora. El viernes tampoco estará William Fajardo, autor de un triplete ante El Salvador en la fase de grupos, por acumulación de amarillas.

¿Cuándo juega Guatemala contra Canadá?

La ida será el viernes 13 de noviembre a las 20:00 horas de Guatemala, en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol. Se agotaron los 5 mil 800 boletos puestos a la venta para el encuentro, que tendrá un cierre parcial del 25 % del estadio por la sanción de Concacaf tras los incidentes de discriminación ante Surinam. La vuelta será el lunes 16 a las 19:00 horas de Guatemala, las 20:00 en Toronto, en el BMO Field.

¿Qué se juega Guatemala en la serie ante Canadá?

La Azul y Blanco se metió en cuartos tras cerrar la fase de grupos con un triunfo 1-0 ante Surinam que le aseguró el primer lugar del Grupo B. Si supera a Canadá en la serie, avanzará a las semifinales de la Liga de Naciones, que se disputarán en marzo de 2027, y conseguirá su boleto directo a la Copa Oro 2027. Si queda eliminada, todavía podrá clasificarse a través de la ronda preliminar.

La llave se definirá por marcador global. Si los equipos terminan igualados después de la vuelta, el primer desempate será la cantidad de goles de visitante. Si también empatan en ese criterio, se jugará tiempo extra y, de ser necesario, habrá penales. Para Guatemala, el viernes será la oportunidad de tomar ventaja antes de cerrar la eliminatoria en Toronto.

Guatemala ya sabe lo que es eliminar a Canadá: en los cuartos de la Copa Oro 2025, Rubio Rubín marcó el empate 1-1 y la Bicolor se impuso 6-5 en penales. Los canadienses ganaron 1-0 en un amistoso en enero y, para esta nueva serie, Jesse Marsch ya confirmó una nómina de 23 con Alphonso Davies, Jonathan David, Tajon Buchanan y Jonathan Osorio.

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