Don Omar confirma conciertos en México: fechas y cómo registrarte para la preventa de boletos

Los precios, recintos y boletera todavía no han sido anunciados, pero los fans ya pueden registrarse en el sitio oficial del cantante para recibir información sobre la preventa

El cantante tendrá tres fechas en nuestro país | IG: donomar

Don Omar confirmó su regreso a México como parte de The Last King World Tour Latam 2027, gira con la que recorrerá distintas ciudades de Latinoamérica. El cantante puertorriqueño tendrá tres presentaciones en territorio mexicano durante noviembre de 2027.

Los seguidores podrán verlo en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, aunque todavía quedan detalles por conocer sobre los recintos, los precios de las entradas y la empresa que estará a cargo de la venta. Mientras se publica esa información, ya es posible realizar un registro previo a través del sitio oficial del artista.

¿Cuándo son los conciertos de Don Omar en México? Fechas y ciudades

La gira de Don Omar contempla tres fechas en México durante noviembre de 2027. El calendario anunciado queda de la siguiente manera:

Monterrey, Nuevo León: sábado 6 de noviembre de 2027

Guadalajara, Jalisco: miércoles 10 de noviembre de 2027

Ciudad de México: domingo 14 de noviembre de 2027

Por ahora, los recintos de cada presentación todavía no han sido confirmados. Tampoco se han publicado los precios de los boletos ni la boletera oficial que comercializará las entradas.

La información sobre estos aspectos será anunciada posteriormente, por lo que el registro previo funciona como una vía para mantenerse al tanto de las novedades relacionadas con la gira.

Conciertos de Don Omar en México: ¿Cómo hacer el registro digital para los boletos?

Los seguidores interesados pueden realizar un prerregistro en el sitio oficial de Don Omar antes de que se anuncien las condiciones definitivas de la preventa. Este procedimiento permite recibir información sobre las próximas etapas de la venta.

Para completar el registro, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a www.donomar.com desde una computadora, teléfono celular o tableta.

Buscar el apartado correspondiente a The Last King World Tour Latam 2027.

Localizar y abrir el formulario de registro.

Introducir una dirección de correo electrónico activa.

Escribir nombre y apellidos.

Seleccionar la ciudad mexicana a la que se desea asistir.

Añadir un número de teléfono celular, en caso de querer proporcionar este dato.

Aceptar las condiciones para recibir información relacionada con los conciertos.

Revisar los datos ingresados y enviar el formulario.

El correo electrónico será uno de los datos principales, ya que mediante esa vía se enviarán posibles actualizaciones sobre la preventa y las fechas de los conciertos.

Es importante señalar que completar el prerregistro no significa que se haya comprado un boleto ni garantiza una localidad. Hasta el momento tampoco se ha confirmado si la venta estará a cargo de Ticketmaster, Superboletos u otra plataforma.

Mientras se anuncian los detalles, los interesados pueden revisar periódicamente el correo utilizado para el registro, incluidas las carpetas de promociones y correo no deseado. También pueden tener preparada una tarjeta bancaria habilitada para compras por internet.

Don Omar en México: este sería el playlist de sus conciertos

Aunque el repertorio oficial de The Last King World Tour Latam 2027 todavía no ha sido anunciado, los conciertos permitirán al cantante recorrer parte de su trayectoria musical y presentar las canciones que han formado parte de su carrera.

Entre los temas que los seguidores esperan escuchar se encuentran canciones como “Dile”, “Dale Don Dale”, “Pobre Diabla”, “Salió el Sol”, “Virtual Diva”, “Sexy Robótica” y “Taboo”, además de colaboraciones y otros éxitos de su repertorio.

La selección definitiva de canciones dependerá del espectáculo que prepare Don Omar para esta gira. Por ahora, lo confirmado para México son las tres fechas de noviembre de 2027, mientras que los recintos, precios, boletera, horarios de venta y playlist oficial quedan pendientes de anuncio.