Viktoria Plzen vs Union St-Gilloise, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 1

Sigue en vivo el partido del Viktoria Plzen ante el Union St-Gilloise en Claro Sports

La UEFA Europa League vive el enfrentamiento entre el Viktoria Plzen y Union St. Gilloise en el Doosan Arena, donde ambos equipos buscarán comenzar su participación en la competencia con un resultado positivo. El conjunto checo disputa su undécima participación en el torneo, mientras que el equipo belga afronta su cuarta aparición.

Viktoria Plzeň llega al compromiso después de caer 3-2 ante Sigma Olomouc en la Liga de la República Checa. El conjunto local tendrá ahora la oportunidad de dejar atrás ese resultado y comenzar su camino europeo con una victoria frente a su afición.

Union St. Gilloise, por su parte, atraviesa un momento diferente después de imponerse 5-0 a Lommel SK en la Jupiler Pro League. El equipo belga buscará trasladar esa dinámica al escenario europeo y conseguir un resultado positivo como visitante.

El Doosan Arena será el escenario de un duelo entre dos equipos con experiencia en la Europa League, pero que llegan con resultados diferentes en sus respectivos campeonatos nacionales.

¿A qué hora inicia la transmisión del Viktoria Plzen y Union St. Gilloise hoy 17 de septiembre?

Sigue toda la acción de Viktoria Plzen vs Union St. Gilloise, correspondiente a la UEFA Europa League, en vivo a través de Claro Sports. El partido dará inicio a las 12:50 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Antecedentes y últimos cinco resultados del Viktoria Plzen y Union St. Gilloise en la Europa League2026

Viktoria Plzen y Union St. Gilloise se medirán por primera vez en su historia. El duelo en el Doosan Arena marcará el primer capítulo entre ambos equipos en una competencia europea.

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