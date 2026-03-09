Machillo Ramírez y la ilusión del Alajuelense dejan un aviso a LAFC

Lesiones, dudas y un plan táctico listo para sorprender.

Liga Deportiva Alajuelense consiguió una victoria valiosa en su visita a San Carlos en el Torneo Clausura 2026, un resultado que le permite tomar aire en el campeonato nacional. Sin embargo, el triunfo también dejó preocupación dentro del plantel manudo, ya que el equipo sufrió varias molestias físicas justo en la antesala del desafío internacional frente a Los Angeles FC por los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

El conjunto dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez llega al duelo continental con dudas importantes en su plantel. Durante el partido ante San Carlos, el mediocampista argentino Malcom Pilone tuvo que abandonar el campo tras una torsión en la rodilla izquierda, mientras que el atacante Kenneth Vargas también debió salir tras sentir un tirón en el isquiotibial de su pierna izquierda. Ambos futbolistas quedaron pendientes de estudios médicos para determinar la gravedad de sus lesiones.

A estas preocupaciones se suma la situación de Guillermo Villalobos, quien arrastra una molestia muscular y ya se perdió los últimos compromisos del equipo. Su presencia para el viaje a California también está en duda. La única baja confirmada hasta el momento es la del colombiano Jeison Lucumí, quien continúa fuera de acción debido a una lesión muscular de segundo grado en el cuádriceps derecho.

Más allá de las dificultades físicas, Ramírez se mostró optimista tras el triunfo y destacó una de las principales fortalezas que ha encontrado en su equipo: la velocidad por las bandas. Según explicó el técnico manudo, este recurso ha sido clave para generar peligro en el ataque, aunque todavía buscan simplificar mejor esas acciones para sacarles mayor provecho.

“Una de las virtudes que hemos tenido ha sido el tema de la gente veloz que tenemos por los costados, eso nos da una cualidad y hay momentos para aplicarlo. Ahora simplificamos y nos da réditos. Es un momento bueno para practicar eso y LAFC es otro tema”, comentó el estratega.

El técnico también adelantó que ya tienen un plan preparado para enfrentar al conjunto angelino, aunque no descarta ajustar la estrategia dependiendo de las circunstancias del partido. “Tenemos algo planeado, pero con lo que pasó vamos a ver si la propuesta que teníamos la podemos variar, o ver otro segundo chance, otra propuesta”, explicó Ramírez, dejando claro que Alajuelense llegará con ilusión, pero también con respeto ante uno de los rivales más fuertes del torneo.

