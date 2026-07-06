Cobán Imperial cierra el fichaje de su nuevo goleador extranjero

El equipo se rearma para el inicio de la próxima temporada.

Brian Calabrese, nuevo futbolista de Cobán Imperial | @CSDCobanImperial

Cobán Imperial continúa moviéndose en el mercado de pases con la intención de construir un plantel competitivo para el Torneo Apertura 2026. Los Príncipes Azules llegaron a un acuerdo para incorporar al delantero argentino Brian Calabrese, quien desembarcará en Guatemala después de una etapa marcada por una extraordinaria producción goleadora en el fútbol de Nicaragua.

El atacante de 30 años llegará procedente de San Marcos FC, donde se convirtió en una de las principales figuras de la Segunda División nicaragüense. Durante su último año registró 38 goles y conquistó dos títulos, números que despertaron el interés de diferentes equipos y terminaron convenciendo a la dirigencia cobanera para avanzar por su contratación.

Sin embargo, su impacto ofensivo no se limita únicamente a la última temporada. Calabrese acumuló 80 anotaciones en los dos últimos años calendario dentro del fútbol de ascenso de Nicaragua, una cifra que explica por qué Cobán Imperial apostó por él para fortalecer una zona determinante de su equipo de cara al nuevo campeonato.

La llegada del argentino también aporta un importante recorrido internacional. A lo largo de su carrera defendió camisetas en Argentina, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Perú y República Dominicana, construyendo un perfil de delantero acostumbrado a adaptarse a diferentes campeonatos y estilos de juego.

Entre sus experiencias aparecen pasos por Managua y Walter Ferreti en Nicaragua; Victoria de Honduras; Águila de El Salvador; Guanacasteca y San Carlos de Costa Rica; Guaireña de Paraguay; ADA Jaén de Perú y Atlético Pantoja de República Dominicana. En su país también integró instituciones como Unión, Olimpo, Ferro, Villa Mitre y Ciudad Bolívar.

Calabrese tiene previsto incorporarse al plantel durante la próxima semana para comenzar los trabajos de pretemporada y acelerar su adaptación al fútbol guatemalteco. El objetivo será trasladar su reciente capacidad goleadora a la Liga Nacional, donde tendrá una exigencia diferente y buscará transformarse rápidamente en una referencia ofensiva.

El argentino se suma a una lista de refuerzos que ya incluye a Javier Romero, William Amaya, Luis Pedro Rosas, Carlos Mejía y Keneth Valdez. De esta manera, Cobán Imperial continúa renovando piezas después de una temporada en la que no logró cumplir todos sus objetivos y apunta a recuperar protagonismo en el ámbito nacional.

El mercado de los Príncipes Azules, además, todavía no estaría cerrado. La dirigencia trabaja en la posibilidad de concretar una incorporación adicional antes de completar definitivamente el plantel. Mientras tanto, la llegada de Brian Calabrese genera expectativa por un dato imposible de ignorar: sus 80 goles en los últimos dos años, una carta de presentación con la que buscará conquistar ahora el fútbol de Guatemala.

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