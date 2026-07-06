Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: fecha, horario y dónde ver la etapa 4 Carcassone – Foix

El cuarto día de La Grande Boucle presenta una jornada de 181.9 km y cuatro puertos de montaña

Etapa 4 Tour de France 2026: perfil, horario y dónde mirar | Claro Sports

El UAE Team Emirates ha sido el equipo dominador del inicio del Tour de France. El domingo ganó Isaac del Toro y el lunes, Tadej Pogacar ganó su etapa número 22 en La Grande Boucle, lanzado en el cierre por el mexicano, pero cruzar la meta en Les Angles. El esloveno mostró ser el mejor del grupo de los favoritos en un cierre en el que sacó par de segundos a Jonas Vingegaard y con las bonificaciones es el nuevo líder del Tour, en lo que fue el primer día en que se termina en Francia.

La etapa 4 del Tour este 7 de julio dará inicio en punto de las 12:10 horas, tiempo local, 4:10 a.m. de la CDMX y 5:10 de Bogotá este martes.

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Cuándo corre el mexicano la etapa 4 de Carcassone – Foix?

La cuarta etapa de La Grande Boucle en su edición 2026 se corre el 7 de julio. Desde la meta en la tercera jornada que ya se corre en territorio francés y así será el martes, en un recorrido de 181.9 km que incluye varios ascensos.

Es un día de terreno digno de una clásica, con media montaña. Hay cuatro puertos en el día, incluyendo la primera ascensión, el Col de Coudons (10.7 km al 5,5%) y la última, el Col de Montségur (6.9 km al 6.6%), a 34 km. de meta.

Etapa 4 del Tour de Francia | Tour de Francia Oficial.

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026? TV y online

Si bien la etapa inicia un poco antes, la transmisión de TV en México que corre a cargo de ESPN y Disney+ dará inicio en punto de las 05:00 horas, tiempo de la CDMX. En Colombia, se puede seguir la carrera por HD2 de Caracol Televisión y Caracol Sports.

Tour de Francia 2026: calendario, etapas y recorridos

El martes 7 de julio se disputa la cuarta de 21 etapas del Tour, que inició el sábado 4 de julio en Barcelona y termina el domingo 26 en París, en los Campos Eliseos. Puedes conocer el perfil de cada etapa en esta nota:

Etapa 1 | 4 de julio | Barcelona – Barcelona | 19.6 km

Etapa 2 | 5 de julio | Tarragone – Barcelona | 168.5 km

Etapa 3 | 6 de julio | Granollers – Les Angles | 195.9 km

Etapa 4 | 7 de julio | Carcassone – Foix | 181.9 km

Etapa 5 | 8 de julio | Lannemezan – Pau | 158.3 km

Etapa 6 | 9 de julio | Pau – Gavarnie-Gedre | 186.2 km

Etapa 7 | 10 de julio | Hagetmau – Bordeaux | 175.1 km

Etapa 8 | 11 de julio | Periguex – Bergerac | 180.4 km

Etapa 9 | 12 de julio | Malemort – Ussel| 185.5 km

Etapa 10 | 14 de julio | Aurillac – Le Lioran | 166.6 km

Etapa 11 | 15 de julio | Vichy – Nevers | 161.3 km

Etapa 12 | 16 de julio | Circuit Nevers Magny Cours – Chalon-Sur-Saone | 179.1 km

Etapa 13 | 17 de julio | Dole – Belfort | 205.8 km

Etapa 14 | 18 de julio | Mulhouse – Le Markstein | 155.3 km

Etapa 15 | 19 de julio | Champagnole – Plateau de Solaison | 183.9 km

Etapa 16 | 21 de julio | Évian Les Bains Thonon – Les Bains | 26.1 km

Etapa 17 | 22 de julio | Chambery – Voiron | 174.7 km

Etapa 18 | 23 de julio | Voiron – Orcieres Merlette | 185.2 km

Etapa 19 | 24 de julio | GAP – Alpe D’Hue | 127.9 km

Etapa 20 | 25 de julio | Le Bourg D’Oisans – Alpe D´Huez

Etapa 21 | 26 de julio | Thoiry – París Champs Élysées | 133 km

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