Comunicaciones mueve sus piezas: presenta a su nuevo entrenador y confirma el regreso de José Manuel Contreras

El nuevo entrenador tendrá como primera tarea conocer al plantel y comenzar a implementar sus ideas de trabajo.

El ídolo regresa tras su retiro como jugador | X: @CremasOficial

Comunicaciones oficializó este domingo la llegada de Roberto Montoya como nuevo entrenador del primer equipo. El técnico mexicano asumirá el cargo para dirigir al conjunto crema durante las próximas jornadas del Torneo Apertura 2026, en una etapa en la que el club busca darle un nuevo rumbo a su campaña.

El estratega no llegará solo. Agustín Herrera será su asistente técnico, mientras que Manuel Corona estará al frente del trabajo con los porteros y Juan Miguel Bertani se encargará de la preparación física. De esta manera, Comunicaciones también presentó la estructura que acompañará a Montoya en sus funciones.

COMUNICADO OFICIAL



Comunicaciones Fútbol Club informa que Roberto Montoya se incorpora a nuestra institución como director técnico del primer equipo. pic.twitter.com/G72OHMw6VI — Comunicaciones FC (@CremasOficial) September 6, 2026

El nuevo entrenador tendrá como primera tarea conocer al plantel y comenzar a implementar sus ideas de trabajo. Su llegada se produce después de un empate 1-1 frente a Deportivo Mixco, encuentro que además quedó bajo análisis por la utilización simultánea de seis futbolistas extranjeros durante cuatro minutos.

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José Manuel Contreras regresa a Comunicaciones

Además de la modificación en el cuerpo técnico, Comunicaciones confirmó el regreso de José Manuel Contreras. El histórico exmediocampista se incorporará al área de dirección deportiva del club, por lo que volverá a estar vinculado con la institución desde una función diferente a la que desempeñó durante su carrera.

Contreras terminó recientemente su etapa como futbolista profesional y ahora tendrá responsabilidades dentro de la estructura administrativa y deportiva. Su experiencia en el fútbol guatemalteco será utilizada en la planificación y seguimiento de diferentes aspectos relacionados con el primer equipo.

COMUNICADO OFICIAL



Comunicaciones Fútbol Club informa que José Manuel Contreras se reincorpora a nuestra institución para formar parte del área de dirección deportiva. pic.twitter.com/DjJ2uuEJWv — Comunicaciones FC (@CremasOficial) September 6, 2026

El exjugador tendrá participación en la toma de decisiones y trabajará como parte del proyecto que encabeza la institución. Su conocimiento de Comunicaciones también será un elemento a considerar dentro de esta nueva organización del área deportiva.

El regreso de Contreras supone así otro movimiento dentro de la reestructuración que lleva adelante el club. Mientras Montoya estará al frente de los entrenamientos y los partidos, el exmediocampista tendrá un papel desde la dirección deportiva.

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Los cambios llegan en una semana de movimientos para Comunicaciones, que ahora deberá trasladar las modificaciones realizadas fuera del campo a sus próximos compromisos. El cuerpo técnico encabezado por Montoya tendrá el reto de conseguir resultados y mejorar el funcionamiento del equipo en el Torneo Apertura 2026.

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