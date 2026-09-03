¿Cuál es el club más valioso de Centroamérica?

Los ‘manudos’ tienen la plantilla más fuerte.

Alajuelense, Herediano y Municipal, los planteles más valiosos. (Clarosports)

Son varios los factores que determinan qué hace que una liga sea más competitiva que otra. Sin embargo, hay uno que suele aparecer por encima del resto y que tiene una incidencia directa en la capacidad de los clubes para conformar planteles de jerarquía: el presupuesto.

En términos generales, los equipos que disponen de mayores recursos económicos tienen más posibilidades de construir plantillas competitivas, no solamente porque pueden ofrecer mejores salarios y contratos, sino también porque cuentan con mayor margen para realizar inversiones en fichajes de calidad. Por eso, el poder económico se convierte en uno de los principales elementos para explicar las diferencias entre una liga y otra.

Actualmente, dentro de la región centroamericana, los clubes que manejan los presupuestos más importantes se encuentran principalmente en Costa Rica. Si se analiza el valor de mercado de las principales instituciones de la región, hay una que aparece claramente por encima del resto: la Liga Deportiva Alajuelense. El conjunto manudo cuenta con un presupuesto de 11,1 millones de dólares, una cifra que lo coloca en soledad en la cima y que explica, al menos en parte, la enorme expectativa que existe alrededor de su rendimiento.

Alajuelense no solamente posee el plantel más caro de Centroamérica, sino que también tiene la capacidad económica para ofrecer algunos de los salarios y contratos más elevados de la región. Esa diferencia financiera genera, inevitablemente, una responsabilidad deportiva proporcional. El club está obligado a hacer valer esa ventaja tanto en el ámbito local como en el internacional, donde las exigencias son todavía mayores y donde cada temporada se espera que pueda competir de igual a igual con los equipos más fuertes del área.

Esa inversión también permite construir un plantel con diferentes alternativas y elevar el nivel de competencia interna. En una temporada extensa, disputar simultáneamente los torneos nacionales e internacionales exige profundidad, jerarquía y jugadores capaces de responder cuando aparecen lesiones, suspensiones o bajas de rendimiento. Allí es donde un presupuesto superior puede convertirse en una ventaja concreta respecto de aquellos clubes que tienen menos margen económico para conformar sus plantillas.

Tres plantillas más valiosas

Alajuelense: 11.1 millones de dólares

Municipal: 6.23 millones de dólares

Herediano: 6.13 millones de dólares

Sin embargo, la curiosidad dentro del mundo de Alajuelense está relacionada precisamente con el jugador de mayor valor de mercado de su plantilla. Actualmente, Santiago Van der Putten, cuyo valor está estimado en un millón de dólares, se encuentra recuperándose de una lesión de ligamentos cruzados. El defensor, de apenas 22 años, es considerado una de las piezas con mayor proyección del equipo y está llamado a convertirse en uno de los futuros líderes de la defensa.

Su ausencia representa, por lo tanto, un desafío adicional para un equipo que tiene como objetivo competir en todos los frentes. Van der Putten combina juventud, proyección y un valor de mercado que refleja la expectativa que existe sobre su futuro, pero su recuperación será un proceso que Alajuelense deberá manejar con paciencia.

Mientras tanto, el club deberá demostrar que la profundidad de su plantilla y su capacidad económica también pueden traducirse en respuestas deportivas cuando una de sus principales piezas no está disponible.

En definitiva, el caso de Alajuelense sirve como un claro ejemplo de cómo el poder económico puede marcar diferencias dentro del fútbol centroamericano. Tener el mayor presupuesto no garantiza automáticamente títulos, pero sí proporciona herramientas que otros clubes no siempre tienen a disposición. Y cuando la diferencia financiera es tan considerable, la exigencia también aumenta: Alajuelense no solo debe ganar, sino que debe demostrar dentro de la cancha por qué se encuentra, al menos desde lo económico, un escalón por encima del resto.

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