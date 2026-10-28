Cobán Imperial vs Suchitepéquez en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Duelo de equipos necesitados de conseguir triunfos.

Cobán Imperial Suchitepéquez, partido en vivo y en directo | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Cobán Imperial vs Suchitepéquez! La jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala enfrenta a dos equipos que necesitan sumar para mejorar su posición en la tabla. Los Príncipes Azules buscarán darle continuidad a su recuperación, mientras los Venados intentarán conseguir una victoria que les permita recortar distancias con sus rivales. En Claro Sports podrás seguir el resultado, los goles y las principales incidencias del encuentro en vivo.

Cobán Imperial llega en el noveno lugar con 19 puntos, producto de cinco triunfos, cuatro empates y siete derrotas. El equipo de Ramiro Cepeda viene de superar 3-1 a Marquense como local y atraviesa un buen momento después de un inicio complicado: ganó cuatro de sus últimos seis partidos. Con esa mejoría, los cobaneros buscarán hacerse fuertes nuevamente ante su afición para acercarse a los puestos de clasificación a la fase final.

Por su parte, Suchitepéquez ocupa la última posición con nueve unidades, tras una victoria, seis empates y nueve derrotas. El conjunto de Domingo Zalazar viene de igualar 2-2 ante Aurora y, aunque solo perdió uno de sus últimos cuatro encuentros, necesita transformar los empates en triunfos. Su única victoria del campeonato fue precisamente ante Cobán Imperial, al que derrotó 3-2 el pasado 28 de agosto, un antecedente que intentará repetir para comenzar a salir del fondo.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Cobán Imperial vs Suchitepéquez hoy 28 de octubre de 2026?

El encuentro entre Cobán Imperial y Suchitepéquez será el miércoles 28 de octubre a las 15:00 horas en el estadio Verapaz y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Cobán Imperial vs Suchitepéquez para la jornada 17, al momento

Ni Cobán Imperial ni Suchitepéquez cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Ramiro Cepeda y Domingo Zalazar eligieron las siguientes formaciones iniciales:

Cobán Imperial:

Suchitepéquez:

Antecedentes del Cobán Imperial vs Suchitepéquez y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cobán Imperial y Suchitepéquez:

28 de agosto de 2026 | Suchitepéquez 3-2 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 29 de abril de 2018 | Suchitepéquez 1-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 3 de marzo de 2018 | Cobán Imperial 4-2 Suchitepéquez | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 22 de octubre de 2017 | Cobán Imperial 2-1 Suchitepéquez | Torneo Apertura 2017

| Torneo Apertura 2017 20 de agosto de 2017 | Suchitepéquez 2-2 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2017

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