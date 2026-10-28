Marquense vs Guastatoya en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Marquense Guastatoya, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Marquense recibe a Guastatoya por la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo entre dos equipos que necesitan recuperarse después de perder en su última presentación. Los Leones buscarán aprovechar la localía para acercarse a los primeros puestos, mientras el Pecho Amarillo intentará frenar su racha sin victorias y recuperar terreno en la pelea por el liderato. Con tres puntos de diferencia entre ambos, el encuentro puede provocar movimientos en la zona de clasificación.

Marquense ocupa el sexto lugar con 24 puntos, producto de siete victorias, tres empates y seis derrotas. El equipo de Manuel Naya viene de caer 3-1 ante Cobán Imperial como visitante, un resultado que puso fin a una racha de seis partidos sin perder. Los Leones intentarán reencontrarse con el triunfo ante su afición para fortalecer sus aspiraciones de clasificar a la fase final y seguir de cerca a los equipos que marchan arriba.

Por su parte, Guastatoya se ubica en la cuarta posición con 27 unidades, tras ocho triunfos, tres empates y cinco derrotas. El conjunto de Martín García llega después de perder 3-1 ante Mixco como local y acumula cuatro encuentros sin ganar, con dos derrotas y dos empates. Esa caída en el rendimiento llegó después de cuatro victorias consecutivas y le impidió aprovechar sus oportunidades de alcanzar la cima. Ahora, el Pecho Amarillo necesita reaccionar para recuperar confianza y sostenerse entre los protagonistas del campeonato.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Marquense vs Guastatoya de la jornada 17 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Marquense y Guastatoya será el jueves 29 de octubre a las 20:10 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marquense vs Guastatoya hoy

Ni Marquense ni Guastatoya cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Manuel Naya y Martín García no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Marquense: Gustavo Gutiérrez; Keyner Agustín, Oscar Linton, Fernando Escalante, Gerardo Gordillo; Randall Corado, Christian López, Brandon De León, Denilson Ochaeta, Carlos Santos; y David Grande. DT: Manuel Naya.

Guastatoya: Rubén Escobar; Andy Contreras, Carlos Alvarado, Bryan Morales, Herberth Morales, Bryan Lemus; Marlon Sequén, Ariel Lon, José Almanza; Javier Estrada y Víctor Ávalos. DT: Martín García.

Antecedentes y últimos resultados del Marquense vs Guastatoya en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Guastatoya:

29 de agosto de 2026 | Guastatoya 1-2 Marquense | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 26 de abril de 2026 | Guastatoya 4-0 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 4 de marzo de 2026 | Marquense 2-2 Guastatoya | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 23 de noviembre de 2025 | Guastatoya 5-0 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de septiembre de 2025 | Marquense 0-2 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

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