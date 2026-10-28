Pumas mueve sus piezas para quedarse con Robert Morales: ya hay negociaciones

El delantero paraguayo está cerca de concluir su préstamo en diciembre y su entorno ya inició conversaciones con la directiva universitaria para definir su futuro

Pumas y Robert Morales negocian para mantener su vínculo | Imago7

El futuro de Robert Morales comienza a tomar forma en los Pumas de la UNAM. El delantero paraguayo está por finalizar su préstamo con el conjunto universitario, cuyo vencimiento está previsto para diciembre de este año. Ante este escenario, ya comenzaron los acercamientos para explorar la posibilidad de que el futbolista continúe en la institución mediante un acuerdo definitivo.

El atacante de 27 años todavía pertenece a los Diablos Rojos del Toluca, por lo que su permanencia en Ciudad Universitaria dependerá de las negociaciones entre las partes involucradas. Desde el entorno del futbolista ya hubo un primer acercamiento con la directiva auriazul para plantear las condiciones de una posible contratación y conocer la postura del club respecto a su continuidad.

La intención es avanzar en las conversaciones antes de que concluya el préstamo, con el objetivo de definir el panorama del paraguayo de cara a la siguiente temporada. Sin embargo, todavía existen aspectos por resolver, principalmente en lo relacionado con la duración del contrato y las condiciones económicas de la operación.

¿Cuál es el panorama entre Robert Morales y Pumas?

De acuerdo con la información sobre las negociaciones, el entorno de Morales busca alcanzar un acuerdo por tres o cuatro años, en una operación que rondaría los cuatro millones de dólares. Esta propuesta permitiría al delantero establecer una relación contractual de mayor duración con Pumas, después de su etapa como jugador cedido por Toluca.

Por el momento, la directiva universitaria no ha dado una respuesta definitiva a las condiciones planteadas, aunque se espera que el tema vuelva a discutirse durante una segunda reunión. Este encuentro podría ser determinante para conocer si existe la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo o si será necesario realizar ajustes a la propuesta inicial.

La disposición de ambas partes apunta a mantener la relación deportiva y concretar la permanencia del paraguayo lo antes posible. No obstante, Pumas también deberá considerar el panorama contractual del futbolista, así como los términos de una posible transferencia definitiva con Toluca, club que conserva sus derechos.

El tiempo será un factor por considerar en las negociaciones, especialmente porque Morales también tendría ofertas procedentes de España, Brasil y la Major League Soccer (MLS). A estas posibilidades se suma el interés de hasta dos clubes de la Liga MX, por lo que el atacante contaría con distintas alternativas para continuar su carrera en caso de que no se concrete un acuerdo con los universitarios.

Aunque todavía no existe una resolución, los acercamientos reflejan el interés por encontrar una fórmula que permita extender su etapa con el conjunto capitalino. La siguiente reunión entre las partes será un paso importante para determinar si las conversaciones avanzan hacia la contratación definitiva del delantero.

Pumas, enfocado primero en la Liga MX

Mientras se define la situación contractual de Morales, Pumas mantiene su atención en el cierre de la fase regular del Apertura 2026, donde todavía busca asegurar su presencia en la siguiente ronda. El equipo dirigido por Esteban Solari enfrentará este viernes a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en un compromiso que adquiere relevancia por la posición que ocupa en la clasificación.

El conjunto universitario llegará a este encuentro con un antecedente a su favor, ya que ha ganado sus últimas tres visitas a la Franja en el Estadio Cuauhtémoc. Esta racha representa una oportunidad para intentar sumar nuevamente fuera de casa y mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación, en un momento en el que cada resultado puede modificar el panorama de la tabla.

Actualmente, Pumas ocupa el lugar 12 del Apertura 2026 con 17 puntos, a tres unidades de la octava posición. Con solo tres jornadas por disputar, los auriazules han dejado de depender exclusivamente de sus propios resultados, por lo que también necesitan estar pendientes de lo que ocurra con los equipos que se encuentran por encima de ellos.

El calendario tampoco ofrece demasiado margen de maniobra para los dirigidos por Solari. Después de visitar a Puebla en la jornada 15, Pumas enfrentará al América en la fecha 16 y cerrará la fase regular ante Monterrey, dos compromisos que podrían influir directamente en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente instancia.

De esta manera, el conjunto universitario afronta dos asuntos de manera simultánea: la necesidad de sumar puntos en el cierre del campeonato y la planificación de su plantilla para el próximo torneo. En ese segundo escenario aparece el futuro de Robert Morales, cuya continuidad dependerá de los acuerdos que puedan alcanzar su entorno, Pumas y Toluca antes de que finalice su préstamo.