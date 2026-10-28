Jorge Campos, clave para que Tala Rangel superara las críticas: “Los mejores del mundo se equivocan”

El portero de Chivas habló en conferencia de prensa previo al duelo ante el Atlante y destacó que el Rebaño Sagrado está para salir campeón del Apertura 2026

Tala Rangel vuelve a responder a las críticas | Imago7

Raúl ‘Tala’ Rangel tiene claro el objetivo de Chivas para el cierre del Apertura 2026: conquistar el campeonato de la Liga MX. En conferencia de prensa previa al partido contra Atlante, que se disputará este sábado 31 de octubre, el guardameta del Guadalajara habló sobre las aspiraciones del equipo, su recuperación después de las críticas que recibió por un error con la Selección Mexicana y el respaldo que encontró en figuras como Jorge Campos. El arquero también destacó el trabajo colectivo que ha permitido al Rebaño mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación.

El guardameta aseguró que el Rebaño Sagrado cuenta con los argumentos para competir por el título, una convicción que mantiene desde hace varios torneos: “Sí, yo creo que Chivas sí está para campeón. Lo he dicho ya varios torneos, lamentablemente no se ha dado, pero sigo pensando que este equipo puede lograrlo”, declaró. Además, recordó la responsabilidad que representa defender los colores rojiblancos: “En la mente siempre está pelear por campeonatos y más en este club que es el más grande de México; tenemos que regresar a esa misma grandeza para poder levantar la tan ansiada 13”.

De cara al compromiso contra Atlante y la recta final de la fase regular, Rangel advirtió que el equipo deberá mantener su nivel para afrontar los encuentros decisivos. El portero reconoció que la competencia por los puestos de clasificación será cada vez más exigente: “Sabemos que son desde ahorita partidos de Liguilla y tenemos que dejarnos la vida y tomarlo con toda la seriedad del mundo”, señaló. También destacó una de las principales fortalezas que ha desarrollado el plantel: “Hemos aprendido a sufrir, que es lo que se vive en una Liguilla”.

El futbolista también analizó la recuperación del Guadalajara después de una racha sin victorias, que dio paso a dos triunfos consecutivos. Para Rangel, el cambio no responde a una modificación radical del funcionamiento, sino a la continuidad del proyecto encabezado por Gabriel Milito: “Creo que es eso, el mantener nosotros nuestra esencia. Habrá partidos o rachas en las cuales no nos veamos favorecidos, pero tenemos que seguir trabajando con lo nuestro y obviamente con la calidad que tiene el equipo, que yo creo que es mucha”, explicó el guardameta, quien confía en que el equipo pueda mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

En el plano individual, el arquero abordó las críticas que recibió después de cometer un error con la Selección Mexicana y la manera en que consiguió recuperar la confianza. Rangel aseguró que ha procurado mantener un equilibrio emocional tanto en los momentos complicados como durante sus buenas actuaciones con Chivas, que se ha distinguido por su solidez defensiva: “Te comparto que ni antes me sentía el peor, ni hoy me siento el mejor. Tengo que mantener esa estabilidad emocional y seguir partido a partido”, afirmó. El guardameta insistió en que su rendimiento debe respaldarse con el trabajo cotidiano y no con las opiniones externas.

Además, reveló el consejo que recibió de Jorge Campos después de las críticas por su actuación con México. El exportero de la Selección Nacional fue una de las personas que se acercaron para ofrecerle respaldo: “Güey, los mejores del mundo se equivocan, los peores del mundo se equivocan, todo el mundo se equivoca. Es algo de la vida, o sea no tienes que asustarte”, recordó Rangel sobre las palabras de Campos. El futbolista explicó la importancia de aquel mensaje: “Alguien como él que te diga esas palabras son las que te hacen regresar lo más rápido a querer seguir compitiendo, a no esconderte”.

Sobre su futuro en la Selección Mexicana y la competencia con Luis Ángel Malagón, quien volvió a la actividad después de una lesión, el guardameta dejó claro que no considera asegurada su titularidad bajo el mando de Rafael Márquez: “Yo creo que en Selección como tal no hay una titularidad garantizada para nadie porque sabemos que las selecciones son de momentos, y el que esté en un mejor momento es el que va a jugar”, explicó. Rangel también habló de las exigencias del entrenador nacional: “En Selección y en México hay mucha calidad en cuanto a porteros, entonces tengo que seguir trabajando y no creerme ni el uno, ni el dos, ni el tres, sino simplemente hacer mi trabajo y eso lo va a decidir el entrenador, que en este caso es Rafa”.

Finalmente, Rangel celebró haber alcanzado los 100 partidos con el primer equipo de Chivas, una cifra que considera parte del camino que todavía tiene por delante. “Es un sueño realizado. Espero que estos 100 partidos sean nada comparado con lo que me espera de carrera; voy a trabajar por hacerla lo más longeva posible”, expresó. El arquero reiteró que su principal objetivo es transformar las buenas actuaciones individuales y colectivas en campeonatos: “Quiero lograr cosas importantes con este club y retribuirle con títulos regresando a la senda de la grandeza”. Con esa mentalidad, el Guadalajara se prepara para enfrentar al Atlante y continuar su camino hacia la Liguilla del Apertura 2026.