Antigua GFC vs San Pedro en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Antigua San Pedro, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Antigua GFC recibe a San Pedro por la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un encuentro importante para la pelea por el liderato y los puestos de clasificación. Los Coloniales buscarán recuperarse de su última derrota y defender la cima ante su afición, mientras los Gallos intentarán sorprender al puntero para mantenerse entre los ocho primeros y recuperar confianza en la recta final de la fase regular.

Antigua GFC lidera el campeonato con 29 puntos, producto de nueve victorias, dos empates y cinco derrotas. El equipo de Mauricio Tapia viene de caer 1-0 ante Comunicaciones como visitante y dejó pasar una oportunidad para ampliar la ventaja sobre sus perseguidores. Ahora, los Coloniales buscarán reencontrarse con el triunfo en una condición que les ha dado buenos resultados: se mantienen invictos como locales en este Apertura.

Por su parte, San Pedro ocupa la séptima posición con 23 unidades, tras seis triunfos, cinco empates y cinco derrotas. El conjunto de Edwin Vásquez ha logrado mantenerse en la pelea por la clasificación después de conseguir el ascenso, aunque solamente ganó uno de sus últimos ocho encuentros. Los Gallos llegan de empatar 2-2 ante Malacateco en casa y afrontarán una visita exigente, con la necesidad de sumar para sostener su lugar en la zona de acceso a la fase final.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Antigua GFC vs San Pedro de la jornada 17 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Antigua GFC y San Pedro será el jueves 29 de octubre a las 18:00 horas en el estadio Pensativo y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Antigua GFC vs San Pedro hoy

Antigua GFC no podrá contar con Óscar Castellanos, expulsado en el duelo ante Comunicaciones, mientras que San Pedro no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mauricio Tapia y Edwin Vásquez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Antigua GFC: Luis Morán; José Gálvez, Juan Carbonell, Alexander Robinson, Suhander Zúñiga; Allan García, José Rosales; Enrique Camargo, José Espinoza, William Fajardo; y Agustín Maziero. DT: Mauricio Tapia.

San Pedro: Vander Cruz; Edwin Fuentes, Renny Folleco, Steveth Chacón, David Álvarez; Kevin Illescas, Edgar Macal, Yonathan Morán; Sebastián Colón, Julio Fajardo y Germán Águila. DT: Edwin Vásquez.

MÁS INFORMACIÓN: Antigua GFC recupera una pieza clave del bicampeonato

Antecedentes y últimos resultados del Antigua GFC vs San Pedro en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Antigua GFC y San Pedro:

30 de agosto de 2026 | San Pedro 4-3 Antigua GFC | Torneo Apertura 2026

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