Alajuelense, ante la tarea de quebrar a un LAFC que está haciendo historia

LAFC atraviesa un arranque histórico en la MLS y promete poner a prueba al equipo de Machillo Ramírez.

Alajuelense sueña con eliminar a LAFC | @ldacr

Liga Deportiva Alajuelense se prepara para afrontar uno de los desafíos más exigentes de su temporada. Tras empatar 1-1 en Los Ángeles en el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, el equipo dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez llega al duelo de vuelta en el estadio Alejandro Morera Soto con una ligera ventaja, pero también con la conciencia de que enfrente tendrá a un rival que atraviesa un momento histórico.

El empate conseguido en el BMO Stadium dejó bien posicionados a los manudos en la serie. Alejandro Bran adelantó a los rojinegros en territorio estadounidense y Denis Bouanga igualó el marcador para LAFC, en un resultado que mantiene abierta la eliminatoria. Con ese gol como visitante, la Liga logró un respaldo importante de cara al compromiso definitivo en Alajuela. Sin embargo, mientras el conjunto costarricense celebraba ese resultado positivo, desde la MLS surgió un dato que funciona como advertencia para el equipo rojinegro. Los Angeles FC está protagonizando uno de los arranques más impresionantes en la historia reciente del torneo estadounidense.

LAFC llega con un inicio histórico en la MLS

El equipo dirigido por Marc Dos Santos se convirtió en el primer club en la historia de la MLS en comenzar una temporada con cuatro victorias consecutivas sin recibir goles. Ese registro refleja no solo la contundencia ofensiva del conjunto angelino, sino también la solidez defensiva que ha mostrado en este inicio de campaña. Durante ese tramo perfecto, LAFC sumó triunfos ante Inter Miami, Houston Dynamo, FC Dallas y St. Louis City, con un balance que impresiona tanto por los resultados como por su capacidad para mantener el arco en cero.

Los resultados fueron los siguientes: LAFC 3-0 Inter Miami, Houston Dynamo 0-2 LAFC, LAFC 1-0 FC Dallas y LAFC 2-0 St. Louis City. Este rendimiento convierte al club estadounidense en un rival de máximo cuidado para Alajuelense, que necesitará un partido muy sólido para evitar que esa racha se extienda también en la Concacaf Champions Cup.

Qué necesita Alajuelense para clasificar

El equipo rojinegro tiene varios escenarios posibles para avanzar a los cuartos de final del torneo regional. Una victoria por cualquier marcador en el Morera Soto clasifica automáticamente a la Liga entre los mejores ocho equipos de la Concacaf. El empate también puede favorecer a los manudos, aunque con condiciones específicas. Una igualdad 0-0 clasificaría a Alajuelense gracias al gol que consiguió en el partido de ida en Los Ángeles.

Si el partido termina 1-1 nuevamente, la serie se extenderá al tiempo extra. En caso de prórroga, el criterio del gol de visitante ya no se aplica, por lo que cualquier equipo podría definir la clasificación en ese tramo o incluso en una eventual tanda de penales. Por otro lado, un empate con más goles —como 2-2 o 3-3— favorecería a LAFC por haber marcado más tantos como visitante. Y, por supuesto, cualquier derrota dejaría automáticamente eliminada a la Liga.

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