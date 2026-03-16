Alajuelense vs LAFC en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la vuelta de Concachampions 2026

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Alajuelense Los Angeles FC, Concachampions , en vivo y en directo | Claro Sports

Liga Deportiva Alajuelense se juega una noche clave en el estadio Alejandro Morera Soto, donde buscará sellar su clasificación ante Los Angeles FC en la vuelta de la Concacaf Champions Cup 2026. Después del empate 1-1 en territorio estadounidense, la Liga llega con una leve ventaja en la serie gracias al gol de Alejandro Bran como visitante, un detalle que obliga al conjunto angelino a asumir riesgos en suelo costarricense. Además, los manudos afrontan este compromiso en un buen momento, luego de encadenar resultados positivos en el torneo local, aunque enfrente tendrán a un rival que también atraviesa un inicio sólido de temporada en la MLS y que promete exigir al máximo al cuadro rojinegro.

Alajuelense llega con una ligera ventaja después de empatar 1-1 en Los Ángeles en el juego de ida de la serie. Alejandro Bran adelantó a los rojinegros en territorio estadounidense, mientras que Denis Bouanga firmó la igualdad para LAFC. Ese gol como visitante le da un pequeño respaldo a la Liga de cara al duelo en el Morera Soto, donde el conjunto manudo sabe que un empate sin goles le alcanzaría para avanzar, mientras que el cuadro angelino está obligado a buscar un resultado que no lo deje fuera por el criterio de desempate.

Además, Alajuelense afronta este compromiso en un buen momento, luego de vencer 3-0 a Pérez Zeledón en un partido en el que Machillo Ramírez rotó algunas piezas y le dio minutos a futbolistas que venían teniendo menos participación. Con ese resultado, la Liga sumó su tercera victoria consecutiva en el torneo nacional y llega fortalecida anímicamente. Del otro lado, LAFC también atraviesa una racha positiva, ya que derrotó 2-0 a St. Louis City SC y se mantiene como líder de la Conferencia Oeste tras ganar sus cuatro partidos, con el añadido de no haber recibido goles en ese arranque de la MLS.

The paths for LD Alajuelense or LAFC to advance to the QF ⚽️🔑@KavakMexico pic.twitter.com/NqTzT30EQ2 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 14, 2026

Alajuelense vs LAFC: horario y dónde ver en vivo la vuelta de Concachampions 2026

El encuentro entre Liga Deportiva Alajuelense y Los Angeles FC está programado para el martes 16 de marzo a las 19:00 horas (9 pm ET/6 pm PT) y se disputará en el estadio Alejandro Morera Soto. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de ESPN 2 y Disney Plus Premium. Además, en Estados Unidos se podrá seguir en FOX Sports 2 con relatos en inglés y en TUDN para el público de habla hispana.

Concachampions 2026: alineaciones probables del Alajuelense vs LAFC en la vuelta

Ni Alajuelense ni Los Angeles FC cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions 2026. Se estima que Machillo Ramírez y Marc Dos Santos no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Alajuelense: Washington Ortega; Fernando Piñar, Santiago Van der Putten, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita; Aarón Salazar; Creichel Pérez, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Anthony Hernández; y Ronaldo Cisneros. DT: Machillo Ramírez.

Los Angeles FC: Hugo Lloris; Sergi Palencia, Ryan Porteous, Nikosi Tafari, Ryan Hollingshead; Mathieu Choiniere, Mark Delgado; Timothy Tillman, Amin Boudri, Denis Bouanga; y Heung-Min Son. DT: Marc Dos Santos.

Antecedentes y últimos resultados del Alajuelense vs LAFC en Concachampions

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Alajuelense y Los Angeles FC:

11 de marzo de 2026 | Los Angeles FC 1-1 Alajuelense | Octavos de Final Concachampions 2026

| Octavos de Final Concachampions 2026 15 de marzo de 2023 | Los Angeles FC 1-2 Alajuelense | Octavos de Final Concachampions 2023

| Octavos de Final Concachampions 2023 10 de marzo de 2023 | Alajuelense 0-3 Los Angeles FC | Octavos de Final Concachampions 2023

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