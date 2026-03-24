Colombia vs Croacia, en vivo: horario y dónde ver el partido amistoso

La ‘Tricolor’ jugará su primer examen del 2026, a pocos meses del debut mundialista en México.

Colombia vs Croacia, el juego de preparación rumbo al Mundial 2026

La Selección Colombia calienta motores para el Mundial 2026. El cuadro ‘Tricolor’, con la base de la nómina que seguramente estará en la cita orbital, inicia su gira por los Estados Unidos ante dos rivales de fortaleza. Croacia es el primero de ellos en un duelo inédito.

El elenco croata, en el que podría ser el último baile de Luka Modric a sus 40 años, espera llegar como animador a la Copa del Mundo. Los subcampeones de Rusia 2018, previo a disputar otro duelo de fogueo contra Brasil, tendrán ese primer reto del año frente al combinado dirigido por Néstor Lorenzo. Aquí le contamos todo lo que debe saber rumbo al duelo crucial, que servirá como medidor para ambos países.

Horario y dónde ver el partido amistoso entre Colombia y Croacia

Este compromiso se hará efectivo en el Camping World Stadium de Orlando (Florida). El pitazo inicial será el jueves 26 de marzo a las 19:30 (local), mientras que en Colombia será una hora menos, sobre las 6:30 de la tarde y 5:30 en México. Si usted está en territorio colombiano, podrá seguir las emociones del cotejo por las señales principales de RCN y Caracol TV. Así mismo, Claro Sports le llevará todos los pormenores en su sitio web.

Posibles alineaciones: así jugarían Colombia y Croacia

Así formaría Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Así formaría Croacia: Dominik Livaković; Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić – Fiorentina; Kristijan Jakić, Luka Modrić, Mario Pašalić; Ivan Perišić, Andrej Kramarić y Ante Budimir. DT: Zlatko Dalic.

Antecedentes y últimos resultados de Colombia y Croacia

Este será el primer enfrentamiento de ambas escuadras. Es por esto que no existe un historial veraz entre los dos equipos, en la cuenta regresiva de cara a la cita mundialista.

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